Стали известны подробности вербовки террористки Треповой

Сообщается, что Попков заприметил девушку еще в марте 2022 года, когда та участвовала в антивоенных митингах в Петербурге вместе с супругом и шутила на эту тему в сети. После чего он подписался на Трепову, а она написала ему сообщение, что хочет бежать на Украину и участвовать там в оппозиционной деятельности.