Стали известны подробности вербовки террористки Треповой

Posted 15 ноября 2023, 09:53
Published 15 ноября 2023, 09:53
Modified 15 ноября 2023, 16:42
Updated 15 ноября 2023, 16:42
Сообщается, что Попков заприметил девушку еще в марте 2022 года, когда та участвовала в антивоенных митингах в Петербурге вместе с супругом и шутила на эту тему в сети. После чего он подписался на Трепову, а она написала ему сообщение, что хочет бежать на Украину и участвовать там в оппозиционной деятельности.
В дальнейшем Попков познакомил Трепову с другими организаторами будущего теракта. В октябре 2022 года ее начали активно готовить к убийству Татарского. Ее первым заданием стала покупка нескольких «левых» симок в районе метро «Сенная».
Для внедрения к военкору ей также придумали легенду, по которой она выдавала себя за патриотичного художника-скульптора. Для убедительности для Треповой купили ТГ-канал об искусстве, она администрировала его сама и выкладывала там посты патриотической направленности.
Террористку также снабдили поддельным водительским удостоверением на имя реально существующей студентки академии Репина — Анастасии.
Сегодня в Петербурге начинается рассмотрение дела об убийстве военкора Владлена Татарского. 2 апреля в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб Татарский и пострадало множество людей. Трепову ранее внесли в список террористов и экстремистов.