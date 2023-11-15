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Posted 15 ноября 2023, 09:53

Published 15 ноября 2023, 09:53

Modified 15 ноября 2023, 16:42

Updated 15 ноября 2023, 16:42

Стали известны подробности вербовки террористки Треповой

Стали известны подробности вербовки террористки Треповой

15 ноября 2023, 09:53
Фото: Midjourney.
Убившая военкора Владлена Татарского террористка Дарья Трепова была завербована через твиттер бежавшим из страны и проживающим сейчас на Украине журналистом Романом Попковым, пишет Mash.

Сообщается, что Попков заприметил девушку еще в марте 2022 года, когда та участвовала в антивоенных митингах в Петербурге вместе с супругом и шутила на эту тему в сети. После чего он подписался на Трепову, а она написала ему сообщение, что хочет бежать на Украину и участвовать там в оппозиционной деятельности.

В дальнейшем Попков познакомил Трепову с другими организаторами будущего теракта. В октябре 2022 года ее начали активно готовить к убийству Татарского. Ее первым заданием стала покупка нескольких «левых» симок в районе метро «Сенная».

Для внедрения к военкору ей также придумали легенду, по которой она выдавала себя за патриотичного художника-скульптора. Для убедительности для Треповой купили ТГ-канал об искусстве, она администрировала его сама и выкладывала там посты патриотической направленности.

Террористку также снабдили поддельным водительским удостоверением на имя реально существующей студентки академии Репина — Анастасии.

Сегодня в Петербурге начинается рассмотрение дела об убийстве военкора Владлена Татарского. 2 апреля в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб Татарский и пострадало множество людей. Трепову ранее внесли в список террористов и экстремистов.

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