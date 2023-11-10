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Posted 10 ноября 2023, 17:03

Published 10 ноября 2023, 17:03

Modified 10 ноября 2023, 17:14

Updated 10 ноября 2023, 17:14

В Сети появилось видео из мечети в Дзержинске, куда ворвался мужчина с гранатой

В Сети появилось видео из мечети в Дзержинске, куда ворвался мужчина с гранатой

10 ноября 2023, 17:03
Фото: 1MI.
Инцидент произошел в подмосковном Дзержинске: 45-летний Алексей вошел с гранатой в молельную комнату во время намаза и стал угрожать, что всех взорвет.
Видео: Соцсети.

Присутствующие в панике разбежались по углам, но вскоре выяснилось, что граната была муляжом.

После задержания правоохранителями Алексей признался, что взял декоративную гранату в соседнем барбершопе. Мотив своих действий он пояснить не смог. При этом сообщается, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мужчина с мачете набросился на женщину с ребенком в Люберцах. Для его задержания полиции пришлось применять табельное оружие. Нападавшим оказался ранее судимый житель города Роман Концелидзе.

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