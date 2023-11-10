В Сети появилось видео из мечети в Дзержинске, куда ворвался мужчина с гранатой

Posted 10 ноября 2023, 17:03
Published 10 ноября 2023, 17:03
Modified 10 ноября 2023, 17:14
Updated 10 ноября 2023, 17:14
Присутствующие в панике разбежались по углам, но вскоре выяснилось, что граната была муляжом.
После задержания правоохранителями Алексей признался, что взял декоративную гранату в соседнем барбершопе. Мотив своих действий он пояснить не смог. При этом сообщается, что он был в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее мужчина с мачете набросился на женщину с ребенком в Люберцах. Для его задержания полиции пришлось применять табельное оружие. Нападавшим оказался ранее судимый житель города Роман Концелидзе.