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Posted 15 ноября 2023, 05:32

Published 15 ноября 2023, 05:32

Modified 15 ноября 2023, 05:37

Updated 15 ноября 2023, 05:37

Два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП в Свердловской области

Два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП в Свердловской области

15 ноября 2023, 05:32
Фото: 1MI.
В Свердловской области столкнулись грузовик и автобус, жертвами стали два человека, сообщили в региональном Минздраве.

В аварии на участке дороги Екатеринбург — Серов, который находится на 318 километре, столкнулись автобус с фурой. По информации министерства, ранения получили шесть человек, еще двое скончались.

«Всех пострадавших доставят в Верхнепышминскую центральную городскую больницу. Команда специалистов, включающая хирурга, нейрохирурга и травматолога, выехала на место происшествия, чтобы оказать помощь раненым», — говорится в публикации.

Добавим, что происшествие случилось утром в среду, 15 ноября. Других подробностей об аварии пока нет.

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#Илья Протвинов#Общество#ДТП#Хирург#Больница#Специалисты#Минздрав#Помощь#Пострадавшие
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