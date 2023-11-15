Два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП в Свердловской области

Posted 15 ноября 2023, 05:32
Published 15 ноября 2023, 05:32
Modified 15 ноября 2023, 05:37
Updated 15 ноября 2023, 05:37
В аварии на участке дороги Екатеринбург — Серов, который находится на 318 километре, столкнулись автобус с фурой. По информации министерства, ранения получили шесть человек, еще двое скончались.
«Всех пострадавших доставят в Верхнепышминскую центральную городскую больницу. Команда специалистов, включающая хирурга, нейрохирурга и травматолога, выехала на место происшествия, чтобы оказать помощь раненым», — говорится в публикации.
Добавим, что происшествие случилось утром в среду, 15 ноября. Других подробностей об аварии пока нет.