Два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП в Свердловской области

В аварии на участке дороги Екатеринбург — Серов, который находится на 318 километре, столкнулись автобус с фурой. По информации министерства, ранения получили шесть человек, еще двое скончались.



«Всех пострадавших доставят в Верхнепышминскую центральную городскую больницу. Команда специалистов, включающая хирурга, нейрохирурга и травматолога, выехала на место происшествия, чтобы оказать помощь раненым», — говорится в публикации.