Давка случилась в очереди за билетами на «Щелкунчик» в Большой театр, есть жертвы

На данный момент сообщается как минимум о двух пострадавших. У одной из зажатых в толпе девушек началась паническая атака. Однако уточняется, что помощь медиков им в итоге не понадобилась. При этом сотрудники полиции забрали мужчину, который каким-то образом умудрился пролезть поближе к кассам за билетами без очереди.