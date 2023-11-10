Давка случилась в очереди за билетами на «Щелкунчик» в Большой театр, есть жертвы

Posted 10 ноября 2023, 20:06
Published 10 ноября 2023, 20:06
Modified 10 ноября 2023, 20:56
Updated 10 ноября 2023, 20:56
На данный момент сообщается как минимум о двух пострадавших. У одной из зажатых в толпе девушек началась паническая атака. Однако уточняется, что помощь медиков им в итоге не понадобилась. При этом сотрудники полиции забрали мужчину, который каким-то образом умудрился пролезть поближе к кассам за билетами без очереди.
Ранее правоохранительными органами были задержаны граждане, организовавшие незаконную запись в очередь за билетами. На Авито они продавались по 45 тысяч рублей.