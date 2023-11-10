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Posted 10 ноября 2023, 20:06

Published 10 ноября 2023, 20:06

Modified 10 ноября 2023, 20:56

Updated 10 ноября 2023, 20:56

Давка случилась в очереди за билетами на «Щелкунчик» в Большой театр, есть жертвы

Давка случилась в очереди за билетами на «Щелкунчик» в Большой театр, есть жертвы

10 ноября 2023, 20:06
Фото: 1MI.
Люди стоят в огромной очереди за билетами на новогодний спектакль в Москве всю неделю, но настоящая давка случилась в последние часы.

На данный момент сообщается как минимум о двух пострадавших. У одной из зажатых в толпе девушек началась паническая атака. Однако уточняется, что помощь медиков им в итоге не понадобилась. При этом сотрудники полиции забрали мужчину, который каким-то образом умудрился пролезть поближе к кассам за билетами без очереди.

Ранее правоохранительными органами были задержаны граждане, организовавшие незаконную запись в очередь за билетами. На Авито они продавались по 45 тысяч рублей.

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