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Posted 21 ноября 2023, 16:48

Published 21 ноября 2023, 16:48

Modified 21 ноября 2023, 16:50

Updated 21 ноября 2023, 16:50

Иноагентов предложили не пускать обратно в Россию

Иноагентов предложили не пускать обратно в Россию

21 ноября 2023, 16:48
Фото: Midjourney.
С инициативой выступил глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, соответствующее предложение он направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Бородин предлагает внести поправки в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». По его мнению, если гражданин РФ проживает за рубежом и внесен в реестр иноагентов и при этом «продолжает публично критиковать принятые президентом и правительство решения, то ему надо на законодательном уровне запретить въезд в РФ».

На данный момент в реестре иноагентов числится более 700 физлиц и организаций. Среди них много известных личностей, шоуменов, певцов и журналистов, замеченных в антироссийских высказываниях, в том числе из-за рубежа.

Комментируя инициативу Бородина, сенатор Андрей Климов указал на ее противоречие Конституции, согласно которой любой гражданин РФ имеет право на свободный въезд в страну.

«Я рекомендую Виталию Бородину почитать конституцию Российской Федерации. У нас в стране много людей, у них много идей, но нельзя исключать конституцию, в которой по этому поводу все написано. Если человек является гражданином России, он имеет полное право на въезд и выезд в страну. Дальше правоохранительные органы будут разбираться, какое отношение у этого человека сложилось с правосудием. Не нужно распространять такие идеи, к иноагентам может быть особое отношение, это решать каждому, но все обязаны следовать закону», — заявил Климов в интервью News.ru.

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#Россия#Законодательство#Госдума#Иноагенты#Безопасность#Коррупция#Иностранные влияния#Въезд#Выезд#Конституция#Правоохранительные органы
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