Иноагентов предложили не пускать обратно в Россию

«Я рекомендую Виталию Бородину почитать конституцию Российской Федерации. У нас в стране много людей, у них много идей, но нельзя исключать конституцию, в которой по этому поводу все написано. Если человек является гражданином России, он имеет полное право на въезд и выезд в страну. Дальше правоохранительные органы будут разбираться, какое отношение у этого человека сложилось с правосудием. Не нужно распространять такие идеи, к иноагентам может быть особое отношение, это решать каждому, но все обязаны следовать закону», — заявил Климов в интервью News.ru.