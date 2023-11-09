До последней Оксанки: На Украине формируют женские батальоны

Posted 8 ноября 2023, 21:53
Published 8 ноября 2023, 21:53
Modified 8 ноября 2023, 21:56
Updated 8 ноября 2023, 21:56
Сейчас в рядах ВСУ служит на 40% больше женщин, чем в 2021 году. Украинок берут пулемётчиками, танкистами, снайперами и водителями грузовики, а возрастной ценз для женщин-новобранцев повысился с 40 до 60 лет.
«Работа украинской армии с женщинами, безусловно, является шагом на пути к равенству, но это также отражает огромные потери, понесённые войной», — отмечается в статье издания.
В свою очередь, «МК» пишет, что Генштаб просит расширить перечень женских профессий, которые подлежат мобилизации. Забирать в ВСУ будут, прежде всего, обладательниц таких специальностей, как психологи, программисты, медсестры, соцработники. Обсуждается возможность создания трех женских батальонов, которые будут сначала нести службу на блокпостах, а затем, вероятно, и на передовой.
Кроме того, в Киеве планируют снизить возрастной ценз для мужчин. Возможно, до 16-17 лет. Одновременно хотят ужесточить законодательство и запретить выезд за границу тем специалистам, которые нужны армии.
Правда, реализовать эти планы будет, судя по всему, очень не просто. Так, по данным канала «Резидент», разнарядка Генштаба по мобилизации провалена: вместо 200 тысяч человек удалось набрать всего 30 тысяч.
Так что инициаторы «тотальной мобилизации» вполне могут получить обратный эффект в виде солдатских бунтов или майданов, отмечает издание.