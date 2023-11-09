До последней Оксанки: На Украине формируют женские батальоны

В свою очередь, «МК» пишет, что Генштаб просит расширить перечень женских профессий, которые подлежат мобилизации. Забирать в ВСУ будут, прежде всего, обладательниц таких специальностей, как психологи, программисты, медсестры, соцработники. Обсуждается возможность создания трех женских батальонов, которые будут сначала нести службу на блокпостах, а затем, вероятно, и на передовой.