Стало известно о судьбе семьи ростовского маньяка Чикатило

Для поимки Андрея Чикатило потребовалось целых 12 лет, а за это время он совершил не менее 43 убийств. Арест вызвал широкий общественный резонанс, а его семья не смогла остаться в родном городе.



Напомним, что в 1960-х годах Чикатило женился на Феодосии Одначевой, а в 1965 году у них родилась дочь Люда, в 1969 году — сын Юрий.



Городок, где они жили, был небольшим, и семьи погибших проживали рядом с домом супруги маньяка, что создавало определенную угрозу для ее семьи. Однажды кто-то поджег дверь ее квартиры, что могло быть местью. Тогда им пришлось срочно покинуть город, бросив дом и работу в детском саду.



С того момента, как ее муж был арестован, супруга маньяка отказывалась давать интервью и участвовать в телешоу. Однако один раз она появилась в передаче, где заявила, что не имела представления об ужасающих преступлениях своего мужа, и если бы знала, то не стала бы этого терпеть. По информации Starhit, в конце 2000-х годов жена Чикатило умерла.



По данным издания, его дочь рано родила и переехала в Харьков. Когда ее отца посадили, она приняла свою маму и брата под свою опеку.



«А вот сын Чикатило не особо скрывал свое происхождение. До ареста отца Юрий успел совершить преступление: после службы в армии парень вместе с друзьями украл партию часов у вьетнамских торговцев и был осужден на условный срок. После ареста отца Юрий уехал в Харьков под фамилией матери, но вернулся в Ростовскую область в середине 90-х годов на роскошной иномарке, снял дом и начал заниматься рэкетом, после чего был задержан», — уточнило издание.