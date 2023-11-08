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Posted 7 ноября 2023, 21:10

Published 7 ноября 2023, 21:10

Modified 7 ноября 2023, 21:12

Updated 7 ноября 2023, 21:12

В Польше отменили концерты украинской группы после призыва солиста учить русский язык

В Польше отменили концерты украинской группы после призыва солиста учить русский язык

7 ноября 2023, 21:10
Фото: 1MI.
Солист группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный (настоящее имя — Кирилл Тимошенко) посоветовал полякам не только выучить русский, но и «вступить в Российскую империю».

Об отмене концертов сообщила в соцсетях компания-организатор Winiary Bookings. Выступления украинской группы должны были пройти в ноябре и декабре в Гданьске, Познани, Кракове, Вроцлаве и Варшаве.

Ранее Кирилл Бледный опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России) видео, в котором заявил, что его раздражает польский язык:

«Я не понимаю, зачем говорить на этом … языке, когда есть русский язык. Реально, чуваки, просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Я не понимаю, есть же Российская империя, просто вступите в неё», — сказал певец в ролике.

Позднее Бледный заявил, что пошутил и сказал, что выступает против «колониализма», но это ему помогло.

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#Культура#Музыка#Социальные сети#Концерты#Польша#Украина#Поляки#Русский язык#Instagram#Экстремизм#Российская империя
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