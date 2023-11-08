В Польше отменили концерты украинской группы после призыва солиста учить русский язык

Posted 7 ноября 2023, 21:10
Published 7 ноября 2023, 21:10
Modified 7 ноября 2023, 21:12
Updated 7 ноября 2023, 21:12
Об отмене концертов сообщила в соцсетях компания-организатор Winiary Bookings. Выступления украинской группы должны были пройти в ноябре и декабре в Гданьске, Познани, Кракове, Вроцлаве и Варшаве.
Ранее Кирилл Бледный опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России) видео, в котором заявил, что его раздражает польский язык:
«Я не понимаю, зачем говорить на этом … языке, когда есть русский язык. Реально, чуваки, просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Я не понимаю, есть же Российская империя, просто вступите в неё», — сказал певец в ролике.
Позднее Бледный заявил, что пошутил и сказал, что выступает против «колониализма», но это ему помогло.