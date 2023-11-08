США потратили на Украину почти все деньги — Белый дом

Posted 8 ноября 2023, 18:58
Published 8 ноября 2023, 18:58
Modified 8 ноября 2023, 19:55
Updated 8 ноября 2023, 19:55
«Что касается оставшихся денег, то из общих средств, выделенных Украине с начала военных действий — это не только военная поддержка, но и экономическая, финансовая и гуманитарная помощь — мы израсходовали около 96%», — сообщил он журналистам.
Вслед за этим Кирби уточнил, что у Пентагона осталось лишь около 1,1 миллиарда долларов, которые выделены на замещение оружия для армейских складов США.
При этом в Белом доме заявили, что «Байден все еще верит в возможность Украины вернуть потерянные территории».
У США также не осталось средств для бюджетной поддержки гуманитарных нужд Украины, заявил сегодня помощник главы Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки на заседании в комитете сената по иностранным делам.
Также стало известно, что Сенат США заблокировал законопроект о выделении 14,3 млрд долларов на помощь Израилю против ХАМАС без одновременного выделения помощи Украине. Ранее, 2 ноября, он был одобрен Палатой представителей, где большинство у республиканцев, но не прошел голосование в верхней палате Конгресса США, где большинство у демократов.
20 октября президент США направил в Конгресс запрос на выделение 106,7 млрд долларов, включающий в себя оказание финансовой помощи Украине сроком на год в размере 61,4 млрд долларов, а также 14,3 млрд долларов на усиление обороны Израиля и $31 млрд дополнительных средств, в том числе гуманитарных.
В этой связи, как пишет газета The New York Times, влияние Байдена на Израиль и Украину оказалось гораздо более ограниченным, чем ожидалось. И это несмотря на центральную роль Вашингтона в качестве поставщика оружия и разведданных.
Тем не менее, удерживать ситуацию под контролем Белому дому не удается ни там, ни там. Сейчас Байдену приходится думать, что сделать с усталостью американцев от украинского конфликта, учитывая то, что американское оружие так и не смогло одолеть российскую армию, отмечает издание.
Несмотря на это, на Украине анонсировали продолжение своего наступления в текущем и следующем году.
«Мы попробуем показать результат в этом году, и для нас это очень важно, потому что мы теряем людей каждый день… На следующий год у нас есть план, но я не могу поделиться им», — заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая сегодня на конференции Reuters Next, которая транслировалась на YouTube-канале агентства Рейтер.
По его словам, с наступлением есть «сложности», хотя некоторые заявляли, что рассчитывали на быстрые шаги этой операции. В этой связи Зеленский указал, что Украина получила меньше вооружений от западных стран, чем «рассчитывала».
Украинское наступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал, что оно провалилось.