США потратили на Украину почти все деньги — Белый дом

Тем не менее, удерживать ситуацию под контролем Белому дому не удается ни там, ни там. Сейчас Байдену приходится думать, что сделать с усталостью американцев от украинского конфликта, учитывая то, что американское оружие так и не смогло одолеть российскую армию, отмечает издание.