Чем известен певец Шарлот и что его ожидает после возвращения в Россию

«Должно ли российское общество понять и простить певца ртом? Мое мнение простое. Если ты уехал просто так, потому, что ты ссыкло, или мама тебя услала из страны, или жена попросила, или друзья мозги запудрили, или даже ты оппозиционер какой, и вот ты сидел там за границей как дурак, но при этом не хаял публично страну, не гнал на нашу армию, не лизал жовто-блакитные трусселя — пожалуйста, возвращайся. Ну, а если гнал, хаял и лизал — тоже возвращайся, но все же надо б и посидеть на дорожку, так сказать. Хотя бы годика два-три.

Поэтому, что касается певца ртом Шарлота, то, мне кажется, что как-то тут слишком всё либерально».