Чем известен певец Шарлот и что его ожидает после возвращения в Россию

Posted 22 ноября 2023, 22:52
Published 22 ноября 2023, 22:52
Modified 22 ноября 2023, 22:56
Updated 22 ноября 2023, 22:56
Как говорится в сообщении пресс-службы судов Петербурга, в ночь на среду, 22 ноября, певец «выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал, на неоднократные замечания не реагировал, чем демонстративно нарушал общественный порядок и спокойствие граждан».
Шарлота задержали ночью в аэропорту Пулково по прилете из Еревана. По информации ряда телеграм-каналов, на него также оформили административные протоколы по статьям об умышленной порче удостоверения личности и о «дискредитации» российской армии.
При этом Baza пишет, что против певца могут возбудить также уголовные дела за надругательство над гербом и флагом РФ и за осквернение символов воинской славы России. Поводом для разбирательств могут стать два видео, которые Шарлот публиковал у себя в соцсетях. На одном из них он порвал символ Z в цветах Георгиевской ленты.
Отец певца, который воспитывал своего сына один, без матери в Самаре (оттуда родом Шарлот) сказал в интервью СМИ, что не ожидал от него такого поведения.
«Он рос и воспитывался в приличной, интеллигентной семье, никогда у нас никаких диссидентских настроений, оппозиционных, не было. Наверно, он еще просто очень молодой, неопытный. Их тусовка интеллектуалами не отличается», — сказал Шарлот-старший.
Между тем, находясь в Армении, Шарлот записал немало и других видео, на которых оскорблял руководство РФ, участников спецоперации, а граждан России называл «маленькими русскоязычными ублюдками».
Но потом у Шарлота, видимо, закончились деньги. Он заявил, что записал новый альбом и хочет презентовать его в России, попутно попросив поддержки у россиян. Те помогли собрать деньги на билет домой.
За сожжение паспорта Шарлот уже тоже извинился, а перед отправкой под арест заявил в интервью Shot, что хочет «переродиться и смыть позор». Еще признался в любви к певцу Шаману и заверил, что горд тем, что снова в России.
Правда, эффект от этих признаний подпортило видео, которое слили в сеть в день возвращения Шарлота в Россию. На нем пранкеры Вован и Лексус успешно «разводят» ничего не подозревающего певца от лица украинского президента Зеленского. Тот, думая, что общается с настоящим Зеленским, скандирует украинскую националистическую кричалку и поет гимн Украины.
Вряд ли после такого Z-патриоты поверят в его искренность, очевидно, что Шарлот из тех, кто умеет молниеносно переобуваться на лету. Так, политолог Павел Данилин написал в своем ТГ-канале по поводу возвращения певца следующее:
«Должно ли российское общество понять и простить певца ртом? Мое мнение простое. Если ты уехал просто так, потому, что ты ссыкло, или мама тебя услала из страны, или жена попросила, или друзья мозги запудрили, или даже ты оппозиционер какой, и вот ты сидел там за границей как дурак, но при этом не хаял публично страну, не гнал на нашу армию, не лизал жовто-блакитные трусселя — пожалуйста, возвращайся. Ну, а если гнал, хаял и лизал — тоже возвращайся, но все же надо б и посидеть на дорожку, так сказать. Хотя бы годика два-три.
Поэтому, что касается певца ртом Шарлота, то, мне кажется, что как-то тут слишком всё либерально».