Топ-менеджеры «Балтики» оспорили решение об аресте по делу об афере

Это произошло после того, как Выборгский районный суд заключил их под стражу до 30 декабря.



Издание пишет, что преступная схема связана с передачей прав интеллектуальной собственности на экспортные поставки продукции за рубеж другим предприятиям группы Carlsberg. Примерная стоимость этих прав составляет не менее 295,6 миллиона рублей.



«Таким образом, следствие считает, что фигуранты вредили как самой компании, так и государству в лице Росимущества, которая на временной основе управляет компанией», — уточнило издание.