newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября 2023, 15:02

Published 22 ноября 2023, 15:02

Modified 22 ноября 2023, 15:10

Updated 22 ноября 2023, 15:10

Топ-менеджеры «Балтики» оспорили решение об аресте по делу об афере

Топ-менеджеры «Балтики» оспорили решение об аресте по делу об афере

22 ноября 2023, 15:02
Фото: 1MI.
Высокопоставленные сотрудники пивоваренной компании «Балтика» Денис Шерстенников и Антон Рогачевский обжаловали решение о своем аресте по делу о мошенничестве, пишет РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Это произошло после того, как Выборгский районный суд заключил их под стражу до 30 декабря.

Издание пишет, что преступная схема связана с передачей прав интеллектуальной собственности на экспортные поставки продукции за рубеж другим предприятиям группы Carlsberg. Примерная стоимость этих прав составляет не менее 295,6 миллиона рублей.

«Таким образом, следствие считает, что фигуранты вредили как самой компании, так и государству в лице Росимущества, которая на временной основе управляет компанией», — уточнило издание.

Читайте также:
Как не попасть в лапы мошенников, отправившись на ужин с девушкой из интернетаРуководитель МВД Санкт-Петербурга рассказал о методах телефонных мошенников
#Илья Протвинов#Происшествия#Арест#Мошенничество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика