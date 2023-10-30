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Posted 30 октября 2023, 18:27

Published 30 октября 2023, 18:27

Modified 30 октября 2023, 18:30

Updated 30 октября 2023, 18:30

У апартаментов Зеленского в Крыму новая хозяйка, но в них никто не захотел отдыхать

У апартаментов Зеленского в Крыму новая хозяйка, но в них никто не захотел отдыхать

30 октября 2023, 18:27
Фото: 1MI.
Родственники новой собственницы квартиры украинского президента Владимира Зеленского отказались отдыхать на полуострове, выяснил МК.

Сегодня стало известно, что ялтинская квартира Зеленского, которую ранее национализировали власти Крыма, была продана на открытом аукционе. Апартаменты в жилом комплексе «Император» в поселке Ливадия площадью 119,5 квадратных метров купили за 44,3 миллиона рублей.

Новой хозяйкой стала 50-летняя московская бизнесвумен Ольга Липовецкая. Издание обратилось к ее родственникам с вопросом, поедут ли они отдыхать в Крым и будут ли останавливаться в этой квартире?

Ответ удивил, так как ни у брата Липовецкой, ни у ее матери таких планов, судя по всему, нет.

«Мне не до отдыха. Я плохо себя чувствую и плохо хожу. Дочка не будет меня туда вывозить, до лета еще дожить надо», — сказала мать бизнесвумен.

Между тем, сама Липовецкая заявила в беседе с Mash, что купила эту квартиру для себя и семьи, «чтобы дети пожили в хорошем крымском климате».

Интересные подробности также выяснились о супруге Липовецкой — московском адвокате Иване Тучкове. Оказалось, что самым известным его делом в карьере стала защита одного из фигурантов уголовного дела о хищении 330 млн рублей у «Роскосмоса».

Московская предпринимательница купила квартиру Зеленского в Крыму за 44 млн рублей
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