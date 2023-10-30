У апартаментов Зеленского в Крыму новая хозяйка, но в них никто не захотел отдыхать

Posted 30 октября 2023, 18:27
Published 30 октября 2023, 18:27
Modified 30 октября 2023, 18:30
Updated 30 октября 2023, 18:30
Сегодня стало известно, что ялтинская квартира Зеленского, которую ранее национализировали власти Крыма, была продана на открытом аукционе. Апартаменты в жилом комплексе «Император» в поселке Ливадия площадью 119,5 квадратных метров купили за 44,3 миллиона рублей.
Новой хозяйкой стала 50-летняя московская бизнесвумен Ольга Липовецкая. Издание обратилось к ее родственникам с вопросом, поедут ли они отдыхать в Крым и будут ли останавливаться в этой квартире?
Ответ удивил, так как ни у брата Липовецкой, ни у ее матери таких планов, судя по всему, нет.
«Мне не до отдыха. Я плохо себя чувствую и плохо хожу. Дочка не будет меня туда вывозить, до лета еще дожить надо», — сказала мать бизнесвумен.
Между тем, сама Липовецкая заявила в беседе с Mash, что купила эту квартиру для себя и семьи, «чтобы дети пожили в хорошем крымском климате».
Интересные подробности также выяснились о супруге Липовецкой — московском адвокате Иване Тучкове. Оказалось, что самым известным его делом в карьере стала защита одного из фигурантов уголовного дела о хищении 330 млн рублей у «Роскосмоса».