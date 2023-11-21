Школьника обвинили в расстреле женщины в Санкт-Петербурге

Posted 21 ноября 2023, 13:57
Published 21 ноября 2023, 13:57
Modified 21 ноября 2023, 14:05
Updated 21 ноября 2023, 14:05
По версии следствия, вечером 14 октября 2023 года рядом с одним из домов на Яхтенной улице подросток выстрелил из пневматического оружия в направлении проходившей мимо жительницы района. В результате этого происшествия 49-летняя потерпевшая получила телесные повреждения и обратилась за медицинской помощью.
«Сейчас проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств», — уточнили в управлении.
Добавим, что максимальное наказание по уголовному делу составляет семь лет колонии.