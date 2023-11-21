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Posted 21 ноября 2023, 13:57

Published 21 ноября 2023, 13:57

Modified 21 ноября 2023, 14:05

Updated 21 ноября 2023, 14:05

Школьника обвинили в расстреле женщины в Санкт-Петербурге

Школьника обвинили в расстреле женщины в Санкт-Петербурге

21 ноября 2023, 13:57
Фото: 1MI.
Обвинение было предъявлено 16-летнему подростку в Санкт-Петербурге за совершение преступления по статье о хулиганстве, сообщили в городском УСКР.

По версии следствия, вечером 14 октября 2023 года рядом с одним из домов на Яхтенной улице подросток выстрелил из пневматического оружия в направлении проходившей мимо жительницы района. В результате этого происшествия 49-летняя потерпевшая получила телесные повреждения и обратилась за медицинской помощью.

«Сейчас проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств», — уточнили в управлении.

Добавим, что максимальное наказание по уголовному делу составляет семь лет колонии.

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#Илья Протвинов#Общество#Нападение#Преступление#Санкт-Петербург#Уголовное дело#Хулиганство
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