Школьника обвинили в расстреле женщины в Санкт-Петербурге

По версии следствия, вечером 14 октября 2023 года рядом с одним из домов на Яхтенной улице подросток выстрелил из пневматического оружия в направлении проходившей мимо жительницы района. В результате этого происшествия 49-летняя потерпевшая получила телесные повреждения и обратилась за медицинской помощью.