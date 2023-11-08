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Posted 8 ноября 2023, 08:56

Published 8 ноября 2023, 08:56

Modified 8 ноября 2023, 08:56

Updated 8 ноября 2023, 08:56

Клиенты МСП Банка получили возможность получить экспресс-кредиты по одному документу

Клиенты МСП Банка получили возможность получить экспресс-кредиты по одному документу

8 ноября 2023, 08:56
Фото: 1MI.
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, запустил упрощенный порядок получения экспресс-кредитов до 8 млн рублей на развитие бизнеса только по паспорту гражданина РФ.

Речь в том числе идет о программах льготного финансирования, по которым до 30 ноября доступна ставка от 12,5%, пишет lenta.ru.

Инициатива по упрощению процедуры получения кредитов является важным шагом в рамках перезапуска работы МСП Банка, заявил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.

«Мы пересобрали систему АИС НГС, сделав ее более клиентоориентированной и интуитивно понятной. При подаче заявки большая часть информации теперь подгружается автоматически из открытых источников, таких как СПАРК и ЕГРЮЛ, что сокращает время на заполнение данных и оптимизирует скоринг на стороне банка», — отметил Исаевич.

Как сообщил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, у бизнеса есть хорошая возможность получить финансирование по ставкам, которые значительно ниже рыночных, в максимально сжатые сроки.

«При этом мы не взимаем никакие дополнительные комиссии, получить деньги можно без залога и поручительств на расчетный счет любого российского банка», — добавил Подберезняк.

Ранее сообщалось, что МСП Банк реализует проекты по поддержке бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его реализацию курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

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