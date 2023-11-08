Клиенты МСП Банка получили возможность получить экспресс-кредиты по одному документу

Posted 8 ноября 2023, 08:56
Published 8 ноября 2023, 08:56
Modified 8 ноября 2023, 08:56
Updated 8 ноября 2023, 08:56
Речь в том числе идет о программах льготного финансирования, по которым до 30 ноября доступна ставка от 12,5%, пишет lenta.ru.
Инициатива по упрощению процедуры получения кредитов является важным шагом в рамках перезапуска работы МСП Банка, заявил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.
«Мы пересобрали систему АИС НГС, сделав ее более клиентоориентированной и интуитивно понятной. При подаче заявки большая часть информации теперь подгружается автоматически из открытых источников, таких как СПАРК и ЕГРЮЛ, что сокращает время на заполнение данных и оптимизирует скоринг на стороне банка», — отметил Исаевич.
Как сообщил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, у бизнеса есть хорошая возможность получить финансирование по ставкам, которые значительно ниже рыночных, в максимально сжатые сроки.
«При этом мы не взимаем никакие дополнительные комиссии, получить деньги можно без залога и поручительств на расчетный счет любого российского банка», — добавил Подберезняк.
Ранее сообщалось, что МСП Банк реализует проекты по поддержке бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его реализацию курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.