Эндокринолог рассказала о действительно печальных последствиях резкого похудения

Не стоит ставить перед собой цель избавиться за месяц или даже несколько сразу на целых десять килограммов. Такое возможно при очень большом весе — более 110 кг и только под наблюдением врача. В противном случае вес вернётся снова или можно столкнуться с вышеописанными последствиями.