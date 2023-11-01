Эндокринолог рассказала о действительно печальных последствиях резкого похудения

Posted 1 ноября 2023, 19:31
Published 1 ноября 2023, 19:31
Modified 1 ноября 2023, 19:33
Updated 1 ноября 2023, 19:33
Не стоит ставить перед собой цель избавиться за месяц или даже несколько сразу на целых десять килограммов. Такое возможно при очень большом весе — более 110 кг и только под наблюдением врача. В противном случае вес вернётся снова или можно столкнуться с вышеописанными последствиями.
Здоровое и надежное похудение предполагает другой, разумный подход, отмечает Павлова. По ее словам, оптимально худеть всего на 5-10% и за 3-6 месяцев. Так, при весе 110 кг человек может самостоятельно спокойно сбросить за полгода 10 кг.
Худеющие совершают большую ошибку, когда резко снижают калорийность питания и начинают во всем себе отказывать. Правильно постараться, в целом, изменить свой образ жизни и запастись терпением — наладить здоровое и сбалансированное питание и существенно повысить физическую активность, в идеале сочетая кардио и силовые нагрузки.
Павлова также предупредила, что повышенный риск ожирения у тех, кто ест 1-2 раза в день, а также рано встает и поздно ложиться.