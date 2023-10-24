Назван продукт, от которого можно резко потолстеть

Один из продуктов, от которого можно сильно потолстеть, если его употреблять в избытке, — это сахар. Сахар, особенно в виде высококалорийных сладостей, напитков и других продуктов, может способствовать набору лишнего веса. Употребление большого количества сахара может вызвать увеличение калорий в рационе и, при этом, организм не получит нужное количество питательных веществ. Такой дисбаланс может способствовать лишнему весу и развитию заболеваний, связанных с ожирением.