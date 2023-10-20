Врач поведала о двух секретах стройности без диет и тренировок

Способ второй — держите ложку или вилку не в той руке, которой привыкли есть. Будет сложновато и непривычно, но так вы будете насыщаться медленнее, а значит точно удастся избежать переедания. Не забывайте, чувство сытости наступает через 20 минут после того, как человек на самом деле наелся.