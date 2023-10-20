Врач поведала о двух секретах стройности без диет и тренировок

Posted 19 октября 2023, 21:31
Published 19 октября 2023, 21:31
Modified 19 октября 2023, 22:36
Updated 19 октября 2023, 22:36
Чтобы похудеть или сохранить стройность, необязательно досконально высчитывать калории перед каждым приемом пищи и изнурять себя ежедневными тренировками. Есть два простых способа, благодаря которым можно как минимум заставить себя меньше есть и мотивировать на прием здоровой пищи.
Способ первый — усядьтесь перед зеркалом, в идеале в нижнем белье и начните поглощать пищу. Если делать это регулярно и при этом рассматривать свои бока, вряд ли захочется съесть еще один бургер и запить его газировкой.
Способ второй — держите ложку или вилку не в той руке, которой привыкли есть. Будет сложновато и непривычно, но так вы будете насыщаться медленнее, а значит точно удастся избежать переедания. Не забывайте, чувство сытости наступает через 20 минут после того, как человек на самом деле наелся.
Эти нехитрые приемы не отменяют перехода к здоровому образу жизни и сведения к минимуму в питании трансжиров и быстрых углеводов, а также повышения физической активности. Но помогут вам быстрее достичь желаемых результатов и, главное, сохранить стройную фигуру надолго.