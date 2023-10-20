newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 октября 2023, 21:31

Published 19 октября 2023, 21:31

Modified 19 октября 2023, 22:36

Updated 19 октября 2023, 22:36

Врач поведала о двух секретах стройности без диет и тренировок

Врач поведала о двух секретах стройности без диет и тренировок

19 октября 2023, 21:31
Фото: 1MI.
Как держать себя в форме и даже сбросить лишний вес без особых усилий и надолго, рассказала врач-диетолог.

Чтобы похудеть или сохранить стройность, необязательно досконально высчитывать калории перед каждым приемом пищи и изнурять себя ежедневными тренировками. Есть два простых способа, благодаря которым можно как минимум заставить себя меньше есть и мотивировать на прием здоровой пищи.

Способ первый — усядьтесь перед зеркалом, в идеале в нижнем белье и начните поглощать пищу. Если делать это регулярно и при этом рассматривать свои бока, вряд ли захочется съесть еще один бургер и запить его газировкой.

Способ второй — держите ложку или вилку не в той руке, которой привыкли есть. Будет сложновато и непривычно, но так вы будете насыщаться медленнее, а значит точно удастся избежать переедания. Не забывайте, чувство сытости наступает через 20 минут после того, как человек на самом деле наелся.

Эти нехитрые приемы не отменяют перехода к здоровому образу жизни и сведения к минимуму в питании трансжиров и быстрых углеводов, а также повышения физической активности. Но помогут вам быстрее достичь желаемых результатов и, главное, сохранить стройную фигуру надолго.

Стало известно, как быстро похудеть
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, какие продукты опасно есть вечером
#Здоровье#Похудение#Физическая активность#Диета#Здоровое питание#Стройность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика