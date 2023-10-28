Диетолог: «Широкая кость» — это не приговор

Posted 27 октября 2023, 22:54
Published 27 октября 2023, 22:54
Modified 27 октября 2023, 23:00
Updated 27 октября 2023, 23:00
Пресловутая «широкая кость», на самом деле, не имеет никакого отношения к весу, сказала диетолог.
По ее словам, жир у мужчин и женщин накапливается по-разному: у первых растет живот, вторые получают прибавку на ягодицах, бедрах и в области талии. При этом причины лишнего веса у всех одни и те же. «А вот генетика и „широкая кость“, на что ссылаются обладатели мощных жировых запасов, играют самую несущественную роль», — добавила Зубарева.
Ранее сообщалось, что ожирением страдают 11% граждан России.