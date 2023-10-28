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Posted 27 октября 2023, 22:54

Published 27 октября 2023, 22:54

Modified 27 октября 2023, 23:00

Updated 27 октября 2023, 23:00

Диетолог: «Широкая кость» — это не приговор

Диетолог: «Широкая кость» — это не приговор

27 октября 2023, 22:54
Фото: 1MI.
Диетолог Наталья Зубарева развеяла один из популярных мифов, которым окружающие часто оправдывают свое нежелание сбросить лишний вес, пишет портал News.ru.

Пресловутая «широкая кость», на самом деле, не имеет никакого отношения к весу, сказала диетолог.

По ее словам, жир у мужчин и женщин накапливается по-разному: у первых растет живот, вторые получают прибавку на ягодицах, бедрах и в области талии. При этом причины лишнего веса у всех одни и те же. «А вот генетика и „широкая кость“, на что ссылаются обладатели мощных жировых запасов, играют самую несущественную роль», — добавила Зубарева.

Ранее сообщалось, что ожирением страдают 11% граждан России.

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