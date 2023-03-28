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Posted 28 марта 2023, 12:38

Published 28 марта 2023, 12:38

Modified 25 июля, 21:05

Updated 25 июля, 21:05

Эксперты рассказали о негативном влиянии запрета на рекламу безрецептурных лекарств

Эксперты рассказали о негативном влиянии запрета на рекламу безрецептурных лекарств

28 марта 2023, 12:38
Фото: 1MI.
На рассмотрение в Госдуму России во второй раз внесли законопроект о запрете рекламы на телевидении и радио лекарственных препаратов, которые реализуются в аптеках без рецепта.

Инициаторы запрета предлагают разрешить размещение такой рекламы исключительно в передачах с участием приглашенных фармацевтов и медиков.

Журналисты «Известий» спросили у экспертов, должен ли такой запрет способствовать снижению случаев неграмотного приема лекарственных препаратов или же, наоборот, пациенты из-за него лишатся доступа к полезным сведениям о лечении заболеваний.

В качестве основного аргумента создатели данного законопроекта приводят такой феномен, как самолечение, который распространяется, по их мнению, из-за повсеместной рекламы безрецептурных препаратов. Риски самолечения также тревожат и врачей.

Так, доктор медицинских наук, сопредседатель Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Антон Наумов отметил, что количество пациентов, практикующих самолечение, может доходить до 75-80%.

При этом доктора говорят и о том, что в ряде случаев пациенты должны суметь самостоятельно позаботиться о своем здоровье. Это важно, например, для людей с такими диагнозами как диабет и астма.

Наумов заявил, что ответственным самолечением необходимо считать не отказ от профессиональной медицинской помощи, а возможность населения получать базовые знания и навыки для самостоятельной профилактики заболеваний и защиты здоровья, а также для уменьшения чрезмерной зависимости от работы медицинских организаций.

Депутат Госдумы VI созыва Александр Тарнавский предполагает, что многие запреты в медицинской сфере в случае их введения останутся бессильными.

Он заявляет о важности внедрения на государственном уровне приоритетных принципов ответственного самолечения, для чего требуется повышение осведомленности населения о современных препаратах, а также замена безответственного отношения к здоровью на действенный самоконтроль и полноценную информированность. Он отметил связь между нехваткой доступных сведений о препаратах и увеличением загруженности российской медицины.

Эксперты сошлись во мнении, что наилучшим решением станет не введение запрета, а увеличение набора инструментов информирования потребителей. Разделение в законе о рекламе терминов «информирование» и «реклама» на примере применения безрецептурных лекарств могло бы способствовать повышению качества здравоохранения благодаря ответственному самолечению граждан.

Такие инициативы можно объективно проанализировать и воплотить в жизнь только путем налаживания взаимодействия бизнес-сообщества и властей. От продуктивности сотрудничества двух сторон зависит, как скоро удастся отыскать пути решения актуальных вопросов.

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