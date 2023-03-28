Эксперты рассказали о негативном влиянии запрета на рекламу безрецептурных лекарств

Он заявляет о важности внедрения на государственном уровне приоритетных принципов ответственного самолечения, для чего требуется повышение осведомленности населения о современных препаратах, а также замена безответственного отношения к здоровью на действенный самоконтроль и полноценную информированность. Он отметил связь между нехваткой доступных сведений о препаратах и увеличением загруженности российской медицины.