Эксперты рассказали о негативном влиянии запрета на рекламу безрецептурных лекарств

Posted 28 марта 2023, 12:38
Published 28 марта 2023, 12:38
Modified 25 июля, 21:05
Updated 25 июля, 21:05
Инициаторы запрета предлагают разрешить размещение такой рекламы исключительно в передачах с участием приглашенных фармацевтов и медиков.
Журналисты «Известий» спросили у экспертов, должен ли такой запрет способствовать снижению случаев неграмотного приема лекарственных препаратов или же, наоборот, пациенты из-за него лишатся доступа к полезным сведениям о лечении заболеваний.
В качестве основного аргумента создатели данного законопроекта приводят такой феномен, как самолечение, который распространяется, по их мнению, из-за повсеместной рекламы безрецептурных препаратов. Риски самолечения также тревожат и врачей.
Так, доктор медицинских наук, сопредседатель Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Антон Наумов отметил, что количество пациентов, практикующих самолечение, может доходить до 75-80%.
При этом доктора говорят и о том, что в ряде случаев пациенты должны суметь самостоятельно позаботиться о своем здоровье. Это важно, например, для людей с такими диагнозами как диабет и астма.
Наумов заявил, что ответственным самолечением необходимо считать не отказ от профессиональной медицинской помощи, а возможность населения получать базовые знания и навыки для самостоятельной профилактики заболеваний и защиты здоровья, а также для уменьшения чрезмерной зависимости от работы медицинских организаций.
Депутат Госдумы VI созыва Александр Тарнавский предполагает, что многие запреты в медицинской сфере в случае их введения останутся бессильными.
Он заявляет о важности внедрения на государственном уровне приоритетных принципов ответственного самолечения, для чего требуется повышение осведомленности населения о современных препаратах, а также замена безответственного отношения к здоровью на действенный самоконтроль и полноценную информированность. Он отметил связь между нехваткой доступных сведений о препаратах и увеличением загруженности российской медицины.
Эксперты сошлись во мнении, что наилучшим решением станет не введение запрета, а увеличение набора инструментов информирования потребителей. Разделение в законе о рекламе терминов «информирование» и «реклама» на примере применения безрецептурных лекарств могло бы способствовать повышению качества здравоохранения благодаря ответственному самолечению граждан.
Такие инициативы можно объективно проанализировать и воплотить в жизнь только путем налаживания взаимодействия бизнес-сообщества и властей. От продуктивности сотрудничества двух сторон зависит, как скоро удастся отыскать пути решения актуальных вопросов.