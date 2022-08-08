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Posted 8 августа 2022, 12:40

Published 8 августа 2022, 12:40

Modified 17 сентября 2022, 07:56

Updated 17 сентября 2022, 07:56

Шандалович: Карелии, Ленинградской и Вологодской областям нужно вместе защищать озёра

Шандалович: Карелии, Ленинградской и Вологодской областям нужно вместе защищать озёра

8 августа 2022, 12:40
Фото: 1Mi.
Спикер карельского Заксобрания Элиссан Шандалович заявил, что для защиты экологии Ладожского и Онежского озёр необходима консолидация Карелии, Вологодской и Ленинградской областей.

На прошедшем заседании спецгруппы, работающей при Законодательном собрании Карелии, речь шла об экологическом состоянии крупнейших европейских пресноводных водоёмов. В группу входят специалисты Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН и Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, пишет karelinform.ru.

Специалисты отметили, что качество воды глубоких участков отвечает нормам, но в более мелких локациях — заливах, губах — ситуация хуже. При этом эксперты напомнили, что главными загрязнителями воды остаются сельскохозяйственные и промышленные предприятия, а также стоки коммунальных объектов.

Одно из основных направлений обсуждавшегося на совещании плана по разработке в Карелии федерального проекта по сохранению Ладоги и Онеги — создание инфраструктуры для очистки стоков. Глава республики Артур Парфенчиков уже утвердил документ.

По данным минприроды и минстроя республики, реконструкции и полной замене подлежат 55 очистных сооружений. В свою очередь, Шандалович сообщил, что проект оценивается более чем в 10 млрд рублей. Без поддержки Правительства РФ эту сумму будет найти крайне затруднительно.

Спикер Заксобрания Карелии подчеркнул, что работа над федеральным проектом по защите Ладожского и Онежского озёр является одним из ключевых направлений для администрации Карелии. Он отметил, что первый заместитель председателя думского Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов одобрил инициативы региона по этому направлению.

Карельский научный центр РАН будет заниматься обоснованием проекта защиты крупнейших пресных водоемов Европы.

Ранее администрация Ленинградской области выступила с инициативой по экологическому оздоровлению и защите Финского залива и Ладожского озера. Данные водоёмы имеют важное промысловое значение и не только. В частности, Ладога является домом для уникального вида — ладожской кольчатой нерпы.

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