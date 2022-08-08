Шандалович: Карелии, Ленинградской и Вологодской областям нужно вместе защищать озёра

Спикер Заксобрания Карелии подчеркнул, что работа над федеральным проектом по защите Ладожского и Онежского озёр является одним из ключевых направлений для администрации Карелии. Он отметил, что первый заместитель председателя думского Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов одобрил инициативы региона по этому направлению.