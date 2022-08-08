Шандалович: Карелии, Ленинградской и Вологодской областям нужно вместе защищать озёра

Posted 8 августа 2022, 12:40
Published 8 августа 2022, 12:40
Modified 17 сентября 2022, 07:56
Updated 17 сентября 2022, 07:56
На прошедшем заседании спецгруппы, работающей при Законодательном собрании Карелии, речь шла об экологическом состоянии крупнейших европейских пресноводных водоёмов. В группу входят специалисты Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН и Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, пишет karelinform.ru.
Специалисты отметили, что качество воды глубоких участков отвечает нормам, но в более мелких локациях — заливах, губах — ситуация хуже. При этом эксперты напомнили, что главными загрязнителями воды остаются сельскохозяйственные и промышленные предприятия, а также стоки коммунальных объектов.
Одно из основных направлений обсуждавшегося на совещании плана по разработке в Карелии федерального проекта по сохранению Ладоги и Онеги — создание инфраструктуры для очистки стоков. Глава республики Артур Парфенчиков уже утвердил документ.
По данным минприроды и минстроя республики, реконструкции и полной замене подлежат 55 очистных сооружений. В свою очередь, Шандалович сообщил, что проект оценивается более чем в 10 млрд рублей. Без поддержки Правительства РФ эту сумму будет найти крайне затруднительно.
Спикер Заксобрания Карелии подчеркнул, что работа над федеральным проектом по защите Ладожского и Онежского озёр является одним из ключевых направлений для администрации Карелии. Он отметил, что первый заместитель председателя думского Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов одобрил инициативы региона по этому направлению.
Карельский научный центр РАН будет заниматься обоснованием проекта защиты крупнейших пресных водоемов Европы.
Ранее администрация Ленинградской области выступила с инициативой по экологическому оздоровлению и защите Финского залива и Ладожского озера. Данные водоёмы имеют важное промысловое значение и не только. В частности, Ладога является домом для уникального вида — ладожской кольчатой нерпы.