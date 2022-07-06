Эксперты: иностранный бизнес пытается уйти от уплаты экологического сбора

Posted 6 июля 2022, 13:10
Published 6 июля 2022, 13:10
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Как пишет kp.ru, руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов заявил, что в Российской Федерации экодиссидентство уже стало стилем многих компаний. Он заявил, что их подход всем понятен: нужно отложить на потом экологическое развитие государства и улучшение жизни граждан России. Исмаилов подчеркнул, что у Российского экологического общества и у таких компаний разные ценностные ориентиры.
Глава лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС и экспертной группы Wasteconsulting Содном Будатаров заявил, что компании выступают против расширенной ответственности производителей из-за нежелания платить экологический сбор. Он подчеркнул, что в ассоциации входят иностранные компании, которые работают на территории Российской Федерации, при этом в других государствах исправно платят экосбор в соответствии со всеми правилами, например Mars, PepsiCo, Nestle, Heineken и другие крупные компании. По заявлению ассоциаций, они против того, чтобы экосбор платили не производители товаров, а изготовители упаковки.
По словам Будатарова, проведенные исследования показали, что увеличение экологического сбора не влияет на финансовые показатели предприятий. Он отметил, что ни в одной стране в Европе, ни в Республике Казахстан, ни в Беларуси не было зарегистрировано случаев, когда из-за переноса ответственности по уплате экосбора с производителей товаров на изготовителей упаковки произошел резкий рост цен или обанкротились предприятия.
Напомним, реформа РОП в России началась в 2019 году, а в конце 2020 года была утверждена концепция совершенствования ее механизма, которая даст возможность поднять нормативы и увеличить экосбор.
В мае стало известно, что специалисты аппарата вице-премьера Виктории Абрамченко разработали законопроект о совершенствовании механизма РОП, в соответствии с которым ответственность по уплате экологического сбора переносится на производителей упаковки. При этом изготовителей товаров от этой ответственности освободили.
Генеральный директор ППК “Российский экологический оператор” Денис Буцаев отметил, что поправки за счет уменьшения количества участников расширенной ответственности производителей упрощают администрирование. По его словам, для адаптации к новым условиям дается достаточно большой срок - 2025 год. При этом нововведения разрабатывались с учетом новых экономических условий.