Эксперты: иностранный бизнес пытается уйти от уплаты экологического сбора

Глава лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС и экспертной группы Wasteconsulting Содном Будатаров заявил, что компании выступают против расширенной ответственности производителей из-за нежелания платить экологический сбор. Он подчеркнул, что в ассоциации входят иностранные компании, которые работают на территории Российской Федерации, при этом в других государствах исправно платят экосбор в соответствии со всеми правилами, например Mars, PepsiCo, Nestle, Heineken и другие крупные компании. По заявлению ассоциаций, они против того, чтобы экосбор платили не производители товаров, а изготовители упаковки.