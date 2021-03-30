На тюменском заводе людей придавило металлическим оборудованием

В Хабаровском районе впервые за 23 года на Хехцире увидели кабаргу. Как сообщает transsibinfo.com, с 1993 по 1998 годы численность этого зверя не превышала семи особей на всей территории заповедника, а с 1999 кабаргу и вовсе не замечали. Ученые предполагают, что зверь все эти годы тщательно скрывался. Также есть версия, что он пришел в заповедник с других территорий.