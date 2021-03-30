Posted 30 марта 2021, 13:22
Published 30 марта 2021, 13:22
Modified 16 сентября 2022, 20:37
Updated 16 сентября 2022, 20:37
Тюменская область
На тюменском заводе людей придавило металлическим оборудованием. Как пишет nashgorod.ru, 26-летний инженер попал в реанимацию с тяжелыми травмами. Еще один 63-летний рабочий был госпитализирован с переломами ребер и травмой грудной клетки.
Хабаровский край
В Хабаровском районе впервые за 23 года на Хехцире увидели кабаргу. Как сообщает transsibinfo.com, с 1993 по 1998 годы численность этого зверя не превышала семи особей на всей территории заповедника, а с 1999 кабаргу и вовсе не замечали. Ученые предполагают, что зверь все эти годы тщательно скрывался. Также есть версия, что он пришел в заповедник с других территорий.
Ставропольский край
Вице-премьера правительства Ставрополья Романа Петрашова задержали за мошенничество, пишет newstracker.ru. Это второй случай за месяц, когда задерживают члена правительства региона. Ранее под стражей оказался вице-премьер Александр Золотарев, который подозревается в получении взяток на 63 миллиона рублей.
Челябинская область
В Челябинске мужчина насмерть сбил 55-летнюю женщину на пешеходном переходе. Как пишет kursdela.biz, водитель скрылся с места преступления. Очевидцы предполагают, что мужчин был пьян. По их словам, ранее эта же машина едва не сбила ребенка.
ХМАО
В Сургуте резко возросло количество жителей, получивших травмы из-за гололедицы на улицах города. Как пишет muksun.fm, врачи травматологических отделений ежедневно оказывают помощь более чем 100 гражданам с травмами различной степени тяжести. Сургутяне неоднократно жаловались властям на некачественную и несвоевременную уборку снега и наледи во дворах и на дорогах.
Волгоградская область
Волгоградская область оказалась на 7-ом месте по взяточничеству в РФ, пишет novostivolgograda.ru. В тройку антилидеров вошли Республика Башкортостан, город Москва и Краснодарский край.
Свердловская область
Повышение цен на ряд товаров в Свердловской области прогнозируют эксперты, пишет издание tagilcity.ru. Рост цен будет по многим позициям, потому что дорожает стоимость перевозок импортной продукции морским и железнодорожным транспортом.
Татарстан
Прокуратура проверит на оправдание нацизма и экстремизм заявления Владимира Соловьева в эфире одного из ток-шоу на “Россия 1” . Как пишет inkazan.ru, в ведомство с заявлением обратился казанский правозащитник Еркен Сарсембаев.
Башкирия
В Уфе до 18 мая заключили под стражу подозреваемого в убийстве адвоката Александра Елисеева. Как пишет Mkset, убийство произошло 17 марта. Мужчина напал на адвоката на проезжей части и нанес ему несколько ударов ножом.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде задержали начальника нижегородского линейного управления МВД России на транспорте Алексея Епишина. Как пишет NewsNN, его подозревают в получении взятки.
Удмуртия
В школах Удмуртии появятся так называемые антибуллинговые группы, пишет udm-info.ru. В ближайшее время пилотный проект запустят на базе нескольких учреждений.
Ростовская область
По итогам опроса жители Ростова-на-Дону стали самыми бестактными людьми в России. Как пишет rostovgazeta.ru, респондентам задали три вопроса.
Приморье
На прошлой неделе Северная Корея испытала над Японским морем ракетное вооружение. Эксперт в беседе с vostokmedia.com объяснил для чего проводились испытания и стоит ли жителям Приморья опасаться падения северокорейских боеголовок.
Омская область
Врачи похоронили омичку, которая умерла от коронавируса, в могиле с бездомными. Как пишет gorod55.ru, сотрудники городской больницы провели захоронение втайне от родственников женщины. Члены семьи обратились в суд и потребовали компенсацию в размере двух миллионов рублей.
Оренбургская область
Чиновники из Асекеево приобретут внедорожник почти за два миллиона рублей, несмотря на то, что первые торги отменил прокурор. Как пишет 56orb.ru, в прошлом году администрация уже купила дорогую машину за бюджетные деньги, заранее определив поставщика и лишив остальных участников конкурса возможность составить ему конкуренцию. Сделку пришлось аннулировать, а машину вернуть в салон по решению суда.
Карелия
Лифт с оборванным тросом ездит в многоэтажке в Петрозаводске, сообщает karelinform.ru. По словам жителей дома, кабина очень сильно трясется во время передвижения. Второй лифт также оказался проблемным: несмотря на то, что в доме всего 16 этажей, нередко на табло высвечивается, что кабина находится на 56-м. Отмечается, что замену лифтов проводили в прошлом году.
Хакасия
Золотодобывающие компании в Хакасии травят хариуса цианидами на реке Июс. Отравленных особей сняли на видеокамеру мобильного телефона. Как сообщает newkhakasiya.online, в воде плывет отравленная рыба. Рядом на берегу валяются мертвые особи. Не исключены также отравления птиц, сообщают очевидцы.
Сибирь
Новосибирск попал в число самых бестактных городов России, пишет atas.info. Исследован 21 город России. В этом списке Новосибирск разместился на 16 строчке. Ниже в рейтинге оказались Сочи, Иваново, Санкт-Петербург. Лидерами стали Ростов-на-Дону и Воронеж. Из общего числа опрошенных лишь 23% указали, что они могут вмешаться в чужой разговор без приглашения.