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Posted 26 декабря, 14:45

Published 26 декабря, 14:45

Modified 26 декабря, 14:51

Updated 26 декабря, 14:51

О подвиге военного Алиева будет снят фильм, в котором он сыграет главную роль

О подвиге военного Алиева будет снят фильм, в котором он сыграет главную роль

26 декабря 2024, 14:45
Фото: Изображение Midjourney.
В 2025 году один из продюсерских центров намерен начать работу над фильмом о Закарии Алиеве, военнослужащем из Дагестана, который на протяжении трех недель мужественно защищал стратегически важный объект, не имея ни пищи, ни воды.

По словам военнослужащего, продюсеры пригласили его на главную роль в этом проекте. При этом съемки могут занять до двух лет. Как пишет «Общественная служба новостей», сам Алиев пока не уверен, стоит ли ему принимать это предложение.

Известно, что боец, на протяжении длительного времени сдерживавший натиск украинских войск, в условиях крайней нехватки ресурсов питался лишь луком и перекисью водорода. Во время защиты объекта он сбросил 20 килограммов. Врачи поставили ему диагноз язва, и он был вынужден придерживаться строгой диеты, которая включала жидкие и протертые блюда.

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#Вадим Назаров#Общество#СВО#Кино
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