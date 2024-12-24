Кристофер Нолан экранизирует древнегреческую поэму «Одиссея»

Posted 24 декабря, 12:46
Published 24 декабря, 12:46
Modified 24 декабря, 12:48
Updated 24 декабря, 12:48
Портал peopletalk.ru сообщает, что появились подробности о новой картине обладателя «Оскара» Кристофера Нолана. Он займет режиссерское кресло в адаптации поэмы «Одиссея», написанной древнегреческим поэтом Гомером. Лента будет выпущена студией Universal.
Об этом информирует пост в соцсетях студии. Отмечается, что картина станет мифическим эпическим боевиком, а съемки фильма пройдут в разных точках планеты. Также представители студии пообещали активное использование технологии IMAX, подчеркнув, что это будет первая экранизация произведения Гомера с применением данной технологии. Сообщили в студии и о планируемой дате премьеры фильма. «Одиссея» от Кристофера Нолана должна увидеть свет 17 июля 2026 года.
Детали сюжета и возможные отклонения от сюжета оригинальной поэмы пока держатся в секрете. На данный момент имеется лишь информация о том, что в картине примут участие сразу несколько звезд мирового уровня: Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон.
Поэма Гомера, рассказывающая о приключениях Одиссея после завершения событий «Илиады», оказала существенное влияние на литературу. Однако произведение древнегреческой литературы имеет не так много экранизаций. В 1968 году на экраны вышел европейский сериал «Приключения Одиссея», который хвалили за точную передачу событий поэмы, «Одиссея» 1997 года, снятая Андреем Кончаловским и фильм «Возвращение Одиссея» 2024 года, в котором главную роль сыграл Рэйф Файнс, известный по роли лорда Волан-де-Морта в серии фильмов про Гарри Поттера.