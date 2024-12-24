Кристофер Нолан экранизирует древнегреческую поэму «Одиссея»

Поэма Гомера, рассказывающая о приключениях Одиссея после завершения событий «Илиады», оказала существенное влияние на литературу. Однако произведение древнегреческой литературы имеет не так много экранизаций. В 1968 году на экраны вышел европейский сериал «Приключения Одиссея», который хвалили за точную передачу событий поэмы, «Одиссея» 1997 года, снятая Андреем Кончаловским и фильм «Возвращение Одиссея» 2024 года, в котором главную роль сыграл Рэйф Файнс, известный по роли лорда Волан-де-Морта в серии фильмов про Гарри Поттера.