Илья Гришин сыграет Некроманта в новом фильме о «Короле и Шуте»

Фото Некроманта со съемочной площадки были опубликованы на портале «Кинопоиск» там же Гришин рассказал о своем персонаже. Он отметил, что главный злодей фильма стремится не уничтожить мир, а открыть ему глаза. Актер добавил, что по задумке авторов, персонаж не будет иметь стандартных человеческих линий поведения. Внешне же образ Некроманта вдохновлен певцом Дэвидом Боуи, на которого ориентировались гримеры. В рамках подготовки к роли Илья также посмотрел документальный фильм об артисте.