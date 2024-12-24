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Posted 24 декабря, 11:29

Published 24 декабря, 11:29

Modified 24 декабря, 11:32

Updated 24 декабря, 11:32

Илья Гришин в образе Некроманта

Илья Гришин сыграет Некроманта в новом фильме о «Короле и Шуте»

24 декабря 2024, 11:29
Фото: «Кинопоиск». Илья Гришин в образе Некроманта
Портал «Кинопоиск» показал первые фото со съемочной площадки, на которых изображен новый персонаж.

Портал peopletalk.ru сообщает, что режиссер Рустам Мосфаир раскрыл новые подробности картины «Король и Шут. Навсегда». Он рассказал, что Илья Гришин, известный по роли цесаревича Павла в сериале «Великая. Золотой век», исполнит в новом фильме по вселенной песен известной группы роль Некроманта.

Фото Некроманта со съемочной площадки были опубликованы на портале «Кинопоиск» там же Гришин рассказал о своем персонаже. Он отметил, что главный злодей фильма стремится не уничтожить мир, а открыть ему глаза. Актер добавил, что по задумке авторов, персонаж не будет иметь стандартных человеческих линий поведения. Внешне же образ Некроманта вдохновлен певцом Дэвидом Боуи, на которого ориентировались гримеры. В рамках подготовки к роли Илья также посмотрел документальный фильм об артисте.

Также в новом фильме появятся актеры, известные зрителям по сериалу «Король и Шут»: Константин Плотников, Влад Коноплев, Вера Вольт и Дарья Мельникова. Все они, за исключением Коноплева, сыграют сказочные версии своих персонажей. По сюжету картины Горшок, который теперь живет в волшебном царстве, заберет из реального мира Князя, чтобы спасти мир песен группы от мертвецов, воскрешенных Некромантом.

Съемки картины начались в октябре текущего года. Первые сцены были сняты на полуострове Рыбачий. В данный момент сцены снимаются в павильонах. Точной даты премьеры фильма пока нет, известно лишь, что на большие экраны картина выйдет в следующем году.

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