Режиссер Алексей Учитель считает высокими шансы Юры Борисова на номинацию на «Оскар»

Posted 26 декабря, 05:00
Published 26 декабря, 05:00
Modified 26 декабря, 05:00
Updated 26 декабря, 05:00
Агентство ТАСС пообщалось с режиссером Алексеем Учителем. В беседе с журналистами он высказался по поводу шансов Юры Борисова попасть в список номинантов на премию «Оскар». Он назвал эти шансы высокими.
Учитель отметил, что Борисов является талантливым и разносторонним актером. Режиссер рассказал, что пересекался с ним несколько раз в предварительной работе. Собеседник издания добавил, что, при наличии номинации на «Золотой глобус», шансов у российского актера быть номинированным на самую престижную кинопремию достаточно много.
Также режиссер считает, что отказываться от номинации на престижную кинопремию, если она будет, Юре Борисову не стоит. Он отметил, что это ничего не даст. У него уже имеется номинация на «Золотой глобус», а сама картина получила приз Каннского кинофестиваля. Учитель подчеркнул, что это также добавит дополнительных очков российскому кинематографу.
Алексей Учитель также высказал свое мнение об «Аноре». Он заявил, что это не проходной фильм, а самый настоящий успех. По его мнению, картина является личным успехом не только Борисова, но и других российских актеров, сыгравших в фильме — Алексея Серебрякова, Марка Эдельштейна и Дарьи Екамасовой.
Список номинантов на премию «Оскар» будет объявлен 17 января. Сама церемония пройдет в США 2 марта. Юра Борисов уже получил за роль в «Аноре» премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA) и номинацию на премию Spirit Awards.