Режиссер Алексей Учитель считает высокими шансы Юры Борисова на номинацию на «Оскар»

Также режиссер считает, что отказываться от номинации на престижную кинопремию, если она будет, Юре Борисову не стоит. Он отметил, что это ничего не даст. У него уже имеется номинация на «Золотой глобус», а сама картина получила приз Каннского кинофестиваля. Учитель подчеркнул, что это также добавит дополнительных очков российскому кинематографу.