Михаил Боярский разочарован новым поколением актеров

С энтузиазмом Михаил говорит о Маргарите Тереховой, с которой он работал в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Собака на сене». Он подчеркивает её внимательное отношение к ролям и способность замечать мельчайшие нюансы.