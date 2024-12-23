newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 12:20

Published 23 декабря, 12:20

Modified 23 декабря, 12:28

Updated 23 декабря, 12:28

Михаил Боярский

Михаил Боярский разочарован новым поколением актеров

23 декабря 2024, 12:20
Фото: Kremlin.ru. Михаил Боярский
Михаил Боярский отдал себя театральному искусству, создав множество ярких персонажей, которые навсегда остались в сердцах зрителей. Его образы Д’Артаньяна и Теодоро по-прежнему вызывают восхищение и симпатию у аудитории.

Как сообщает starhit.ru, Михаил Сергеевич не удовлетворён работой современных актёров. Он отмечает, что многим современным артистам важнее высокий гонорар, нежели глубокое погружение в роли и искренность в каждом выступлении.

«Партнеры мои и коллеги зарабатывают очень много денег на этом поприще. Для многих материальная составляющая является главной. Мало кто обращает внимание на материал, в котором участвует. Их это мало волнует: что бы ни дали, все используется. Они потеряли вкус. Та „пища“, которую употребляют современные артисты, нехороша. Она вызывает отрыжку, — негодует Боярский.

С особым теплом Боярский вспоминает о временах, когда его коллеги собирались после спектаклей, чтобы обсудить фильмы и литературу. У него остались яркие впечатления от совместной работы с такими великими артистами, как Маргарита Терехова, Армен Джигарханян, Алиса Фрейндлих, Лев Дуров и Ирина Алферова.

С энтузиазмом Михаил говорит о Маргарите Тереховой, с которой он работал в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Собака на сене». Он подчеркивает её внимательное отношение к ролям и способность замечать мельчайшие нюансы.

«Многие женщины жалеют партнеров и обозначают пощечину. А Маргарите спасибо огромное! Она так врезала по морде, что я почувствовал, какая страсть находится в этой женщине», — делится впечатлениями артист.
Читайте также:
Гоша Куценко мог сыграть в двух фильмах с Брэдом ПиттомВадим Андреев высказался против использования дипфейков умерших артистовПерезагрузка «Бриллиантовой руки»: Никита Кологривый сыграет роль агента 006
#Вадим Назаров#Знаменитости#Кино#Актер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика