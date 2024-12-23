Михаил Боярский разочарован новым поколением актеров

Posted 23 декабря, 12:20
Published 23 декабря, 12:20
Modified 23 декабря, 12:28
Updated 23 декабря, 12:28
Как сообщает starhit.ru, Михаил Сергеевич не удовлетворён работой современных актёров. Он отмечает, что многим современным артистам важнее высокий гонорар, нежели глубокое погружение в роли и искренность в каждом выступлении.
«Партнеры мои и коллеги зарабатывают очень много денег на этом поприще. Для многих материальная составляющая является главной. Мало кто обращает внимание на материал, в котором участвует. Их это мало волнует: что бы ни дали, все используется. Они потеряли вкус. Та „пища“, которую употребляют современные артисты, нехороша. Она вызывает отрыжку, — негодует Боярский.
С особым теплом Боярский вспоминает о временах, когда его коллеги собирались после спектаклей, чтобы обсудить фильмы и литературу. У него остались яркие впечатления от совместной работы с такими великими артистами, как Маргарита Терехова, Армен Джигарханян, Алиса Фрейндлих, Лев Дуров и Ирина Алферова.
С энтузиазмом Михаил говорит о Маргарите Тереховой, с которой он работал в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Собака на сене». Он подчеркивает её внимательное отношение к ролям и способность замечать мельчайшие нюансы.
«Многие женщины жалеют партнеров и обозначают пощечину. А Маргарите спасибо огромное! Она так врезала по морде, что я почувствовал, какая страсть находится в этой женщине», — делится впечатлениями артист.