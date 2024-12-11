Перезагрузка «Бриллиантовой руки»: Никита Кологривый сыграет роль агента 006

Как информирует «Общественная служба новостей», события ленты будут разворачиваться в вымышленной советской реальности с элементами современности. Главного героя, Семена Семеновича Горбункова, будет играть Тимур Батрутдинов. Он отправится в круиз на лайнере и посетит исторические места Дубая. На его руке, замаскированной под гипсом, будут прятаться современные гаджеты.