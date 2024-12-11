Перезагрузка «Бриллиантовой руки»: Никита Кологривый сыграет роль агента 006

Posted 11 декабря, 15:33
Published 11 декабря, 15:33
Modified 11 декабря, 15:33
Updated 11 декабря, 15:33
Как информирует «Общественная служба новостей», события ленты будут разворачиваться в вымышленной советской реальности с элементами современности. Главного героя, Семена Семеновича Горбункова, будет играть Тимур Батрутдинов. Он отправится в круиз на лайнере и посетит исторические места Дубая. На его руке, замаскированной под гипсом, будут прятаться современные гаджеты.
Роли контрабандистов достались Алексею Воробьеву и Максиму Лагашкину, а Регина Тодоренко перевоплотится в красавицу-блондинку Анну Сергеевну. В проекте задействованы популярные актеры, среди которых Павел Воля, Марина Кравец и многие другие.
Премьера новой праздничной ленты запланирована на 31 декабря 2024 года.