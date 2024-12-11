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Posted 11 декабря, 15:33

Published 11 декабря, 15:33

Modified 11 декабря, 15:33

Updated 11 декабря, 15:33

Перезагрузка «Бриллиантовой руки»: Никита Кологривый сыграет роль агента 006

Перезагрузка «Бриллиантовой руки»: Никита Кологривый сыграет роль агента 006

11 декабря 2024, 15:33
Фото: Изображение Midjourney.
В обновленной версии культовой комедии «Бриллиантовая рука» Никита Кологривый сыграет роль персонажа, который отсутствовал в оригинале. Актер сыграет высококлассного агента секретных служб, задействованного в борьбе с контрабандой.

Как информирует «Общественная служба новостей», события ленты будут разворачиваться в вымышленной советской реальности с элементами современности. Главного героя, Семена Семеновича Горбункова, будет играть Тимур Батрутдинов. Он отправится в круиз на лайнере и посетит исторические места Дубая. На его руке, замаскированной под гипсом, будут прятаться современные гаджеты.

Роли контрабандистов достались Алексею Воробьеву и Максиму Лагашкину, а Регина Тодоренко перевоплотится в красавицу-блондинку Анну Сергеевну. В проекте задействованы популярные актеры, среди которых Павел Воля, Марина Кравец и многие другие.

Премьера новой праздничной ленты запланирована на 31 декабря 2024 года.

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