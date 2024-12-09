Марка Эйдельштейна утвердили на главную роль в сериале «Мистер и миссис Смит»

Как пишет Общественная служба новостей, российского актера взяли на ведущую мужскую роль. Кто сыграет главную женскую роль, еще неясно. Ранее обсуждалась версия, что в сериале будет сниматься Билли Айлиш, но позже выяснилось, что певица находится в гастрольном туре и не может найти время на участие в проекте.