Марка Эйдельштейна утвердили на главную роль в сериале «Мистер и миссис Смит»

Posted 9 декабря, 20:05
Published 9 декабря, 20:05
Modified 9 декабря, 20:07
Updated 9 декабря, 20:07
Как пишет Общественная служба новостей, российского актера взяли на ведущую мужскую роль. Кто сыграет главную женскую роль, еще неясно. Ранее обсуждалась версия, что в сериале будет сниматься Билли Айлиш, но позже выяснилось, что певица находится в гастрольном туре и не может найти время на участие в проекте.
При этом Эйдельштейн уже поделился с интернет-пользователями новостью, что в ближайшее время он начнет сниматься во франшизе.
Первый сезон многосерийного триллера зрители смогли оценить в этом году. Повествование в сериале крутится вокруг двух незнакомых друг другу людей, которые притворяются супругами, чтобы заниматься шпионажем. В основу сценария легла история из картины с детективно-криминальным уклоном 2005 года, которая запомнилась зрителям звездным тандемом Анджелина Джоли — Брэд Питт.