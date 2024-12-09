newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 20:05

Published 9 декабря, 20:05

Modified 9 декабря, 20:07

Updated 9 декабря, 20:07

Марка Эйдельштейна утвердили на главную роль в сериале «Мистер и миссис Смит»

Марка Эйдельштейна утвердили на главную роль в сериале «Мистер и миссис Смит»

9 декабря 2024, 20:05
Фото: 1MI.
Россиянин Марк Эйдельштейн планирует сниматься в крупном голливудском проекте. По заявлению Deadline, молодой человек уже официально присоединился к касту второго сезона франшизы «Мистер и миссис Смит».

Как пишет Общественная служба новостей, российского актера взяли на ведущую мужскую роль. Кто сыграет главную женскую роль, еще неясно. Ранее обсуждалась версия, что в сериале будет сниматься Билли Айлиш, но позже выяснилось, что певица находится в гастрольном туре и не может найти время на участие в проекте.

При этом Эйдельштейн уже поделился с интернет-пользователями новостью, что в ближайшее время он начнет сниматься во франшизе.

Первый сезон многосерийного триллера зрители смогли оценить в этом году. Повествование в сериале крутится вокруг двух незнакомых друг другу людей, которые притворяются супругами, чтобы заниматься шпионажем. В основу сценария легла история из картины с детективно-криминальным уклоном 2005 года, которая запомнилась зрителям звездным тандемом Анджелина Джоли — Брэд Питт.

Читайте также:
Джонни Депп может вернуться к роли Джека ВоробьяАрагорн возвращается: Вигго Мортенсен вновь сыграет свою роль из «Властелина колец»«Интерны» вернутся: Охлобыстин рассказал о продолжении сериала
#Марина Никишина#Знаменитости#Кино#Сериал#Актер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика