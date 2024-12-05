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Posted 5 декабря, 14:50

Published 5 декабря, 14:50

Modified 5 декабря, 14:53

Updated 5 декабря, 14:53

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Арагорн возвращается: Вигго Мортенсен вновь сыграет свою роль из «Властелина колец»

5 декабря 2024, 14:50
Фото: youtube.com. Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»
Популярный датско-американский актер Вигго Мортенсен может вновь сыграть свою знаковую роль из «Властелина колец».

По информации «Общественной службы новостей», сценаристка нового фильма «Властелин колец: Охота на Голлума», Филиппа Бойенс, считает, что никто, кроме Мортенсена, не подходит для роли Арагорна.

Бойенс отметила, что окончательное решение будет зависеть от самого актера, и что обсуждение этого вопроса проходит с участием легендарного Питера Джексона, который снял оригинальную трилогию.

«Я не могу представить, чтобы кто-то другой играл Арагорна, но это будет полностью и исключительно зависеть от Вигго», — подчеркнула сценаристка.

Для повышения шансов на возвращение Мортенсена, необходимо создать качественный сценарий, добавила Бойенс.

Премьера «Охоты на Голлума» запланирована на 2026 год. Режиссером картины выступает Энди Серкис, который также исполняет главную роль. Продюсером проекта является Питер Джексон. События фильма будут разворачиваться между прологом «Братства кольца» и основной трилогией.

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