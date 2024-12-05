Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья

По информации «Общественной службы новостей», Брукхаймер сейчас разрабатывает два сценария для следующей части. Один из них может предусматривать возвращение Джека Воробья. Источники также отмечают, что, хоть официального соглашения пока и нет, шансы на это существуют. Фанаты по-прежнему поддерживают Деппа, и его возвращение вряд ли останется незамеченным у зрителей.