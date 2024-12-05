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Posted 5 декабря, 15:38

Published 5 декабря, 15:38

Modified 5 декабря, 15:40

Updated 5 декабря, 15:40

Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: На краю света»

Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья

5 декабря 2024, 15:38
Фото: youtube.com. Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: На краю света»
Джонни Депп может вновь сыграть капитана Джека Воробья в предстоящем фильме из серии «Пираты Карибского моря».

После того как актер одержал победу в судебном процессе по делу о клевете в 2022 году, Disney рассматривает возможность возобновления сотрудничества с ним, хотя окончательное решение остается за продюсером франшизы Джерри Брукхаймера.

По информации «Общественной службы новостей», Брукхаймер сейчас разрабатывает два сценария для следующей части. Один из них может предусматривать возвращение Джека Воробья. Источники также отмечают, что, хоть официального соглашения пока и нет, шансы на это существуют. Фанаты по-прежнему поддерживают Деппа, и его возвращение вряд ли останется незамеченным у зрителей.

Последняя часть франшизы, «Мертвецы не рассказывают сказки», вышла в 2017 году и оставила возможность для возвращения известных персонажей, таких как Элизабет Суонн (Кира Найтли) и Уилл Тёрнер (Орландо Блум). Однако работа над новым фильмом временно приостановлена из-за творческих разногласий.

В 2020 году Disney объявила о создании спин-оффа с женщиной в главной роли, где могла бы сыграть Марго Робби, но в 2022 году проект был отменен. Тем не менее, Брукхаймер подтвердил, что студия продолжает интересоваться этой идеей.

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