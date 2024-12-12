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Posted 12 декабря, 17:43

Published 12 декабря, 17:43

Modified 12 декабря, 17:45

Updated 12 декабря, 17:45

Вадим Андреев высказался против использования дипфейков умерших артистов

Вадим Андреев высказался против использования дипфейков умерших артистов

12 декабря 2024, 17:43
Фото: Изображение Midjourney.
Актер Вадим Андреев назвал применение технологий искусственного интеллекта для «оживления» покойных актеров на экране шокирующим явлением.

Как пишет «Общественная служба новостей», он поделился своим недоумением по поводу таких кинопроектов. Андреев отметил, что не смотрел фильм «Манюня», в котором использован дипфейк Юрия Никулина, но уже видел продолжение «Диверсанта», где был «возвращен» Владислав Галкин. По его мнению, этот художественный эксперимент смотрелся неестественно.

«Увиденное меня шокировало. Это было особенно чудовищно на фоне того, что замечательный артист ушёл из жизни», — заявил Андреев.

Он также выразил надежду, что в скором времени дипфейки в кино будут восприниматься более органично и не станут вызывать у зрителей чувство дискомфорта и отчуждения.

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#Вадим Назаров#Знаменитости#Кино#Актер
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