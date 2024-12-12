Вадим Андреев высказался против использования дипфейков умерших артистов

Как пишет «Общественная служба новостей», он поделился своим недоумением по поводу таких кинопроектов. Андреев отметил, что не смотрел фильм «Манюня», в котором использован дипфейк Юрия Никулина, но уже видел продолжение «Диверсанта», где был «возвращен» Владислав Галкин. По его мнению, этот художественный эксперимент смотрелся неестественно.