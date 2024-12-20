Овсиенко отрицает обвинения в разрушении брака Аллегровой с Дубовицким

Posted 20 декабря, 14:24
Published 20 декабря, 14:24
Modified 20 декабря, 14:35
Updated 20 декабря, 14:35
Овсиенко подчеркнула, что её связь с Владимиром поначалу была исключительно дружеской. Она отметила, что проблемы в его браке с Аллегровой стали очевидны до того, как их отношения начали развиваться. Об этом информирует «Общественная служба новостей»,
По словам Овсиенко, однажды Владимир позвонил ей и рассказал, что ненадолго заедет в гости. Он признался, что у него с супругой возникли трудности и попросил переночевать у неё, на что она согласилась, так как сама была в разъездах.
После того как она вернулась из гастролей, Дубовицкий пригласил её и всю команду в ресторан и устроил помолвку. Она сначала восприняла это как шутку, но оказалось, что продюсер говорил всерьез.
Следует отметить, что их отношения длились до 2007 года, при этом общих детей у пары не было.