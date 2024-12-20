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Posted 20 декабря, 14:24

Published 20 декабря, 14:24

Modified 20 декабря, 14:35

Updated 20 декабря, 14:35

Кадр из видео: программа «Смысл жизни» с Татьяной Овсиенко

Овсиенко отрицает обвинения в разрушении брака Аллегровой с Дубовицким

20 декабря 2024, 14:24
Фото: rutube.ru/video/ce7fdf746d489d0a6ccb0c8dc951d973. Кадр из видео: программа «Смысл жизни» с Татьяной Овсиенко
Татьяна Овсиенко поделилась информацией о своих отношениях с музыкантом Владимиром Дубовицким. Её не раз обвиняли в том, что она стала причиной разрыва между продюсером и певицей Ириной Аллегровой, но Овсиенко опровергла эти обвинения.

Овсиенко подчеркнула, что её связь с Владимиром поначалу была исключительно дружеской. Она отметила, что проблемы в его браке с Аллегровой стали очевидны до того, как их отношения начали развиваться. Об этом информирует «Общественная служба новостей»,

По словам Овсиенко, однажды Владимир позвонил ей и рассказал, что ненадолго заедет в гости. Он признался, что у него с супругой возникли трудности и попросил переночевать у неё, на что она согласилась, так как сама была в разъездах.

После того как она вернулась из гастролей, Дубовицкий пригласил её и всю команду в ресторан и устроил помолвку. Она сначала восприняла это как шутку, но оказалось, что продюсер говорил всерьез.

Следует отметить, что их отношения длились до 2007 года, при этом общих детей у пары не было.

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