Ани Лорак жестко ограничивает себя в питании ради стройности

Posted 18 декабря, 17:59
Published 18 декабря, 17:59
Modified 18 декабря, 18:03
Updated 18 декабря, 18:03
Как пишет Общественная служба новостей, круглый год знаменитость неустанно следит за фигурой и строго ограничивает себя в еде. А в Новый год Ани планирует наесться вдоволь. В ночь на 1 января она работает, но в следующие дни звезда будет проводить много времени за празднично накрытым столом, отсыпаться и восстанавливать силы.
Среди прочих новогодних блюд Лорак обязательно выберет оливье и селедку под шубой. Однако после таких застолий певица будет восстанавливать фигуру и сгонять лишнее в спортзале.