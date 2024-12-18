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Posted 18 декабря, 17:59

Published 18 декабря, 17:59

Modified 18 декабря, 18:03

Updated 18 декабря, 18:03

Ани Лорак на съёмках «Новогодней Маски на НТВ»

Ани Лорак жестко ограничивает себя в питании ради стройности

18 декабря 2024, 17:59
Фото: vk.com/anilorak. Ани Лорак на съёмках «Новогодней Маски на НТВ»
Ани Лорак стала гостьей премьеры фильма «Братья» в Москве, главная роль в котором досталась Филиппу Киркорову. На красной дорожке певица рассказала, как планирует встретить Новый год. Артистка призналась, что в новогодние каникулы мечтает насладиться вкусной едой и хорошо отдохнуть.

Как пишет Общественная служба новостей, круглый год знаменитость неустанно следит за фигурой и строго ограничивает себя в еде. А в Новый год Ани планирует наесться вдоволь. В ночь на 1 января она работает, но в следующие дни звезда будет проводить много времени за празднично накрытым столом, отсыпаться и восстанавливать силы.

Среди прочих новогодних блюд Лорак обязательно выберет оливье и селедку под шубой. Однако после таких застолий певица будет восстанавливать фигуру и сгонять лишнее в спортзале.

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