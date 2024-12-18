Ани Лорак жестко ограничивает себя в питании ради стройности

Как пишет Общественная служба новостей, круглый год знаменитость неустанно следит за фигурой и строго ограничивает себя в еде. А в Новый год Ани планирует наесться вдоволь. В ночь на 1 января она работает, но в следующие дни звезда будет проводить много времени за празднично накрытым столом, отсыпаться и восстанавливать силы.