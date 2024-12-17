Певица Адель украла песню: суд Бразилии вынес резонансное решение

Такое решение стало результатом иска музыканта Тониньо Гераса, который заявляет, что Адель заимствовала элементы его песни Mulheres, выпущенной в 1996 году. Герас требует не только запрета на исполнение данной музыки, но и выплату компенсации в размере 160 тыс долларов. Он также намеревается зарегистрировать авторские права на трек Адель в качестве своего произведения. Об этом информирует «Общественная служба новостей».