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Posted 17 декабря, 15:27

Published 17 декабря, 15:27

Modified 17 декабря, 15:30

Updated 17 декабря, 15:30

Певица Адель украла песню: суд Бразилии вынес резонансное решение

Певица Адель украла песню: суд Бразилии вынес резонансное решение

17 декабря 2024, 15:27
Знаменитая песня «Million Years Ago» британской певицы Адель была признана нарушающей авторские права, что может привести к глобальному запрету на ее распространение. Композиция исключена из продажи и удалена с платформ для потокового воспроизведения музыки. Это решение вынес суд в Бразилии.

Такое решение стало результатом иска музыканта Тониньо Гераса, который заявляет, что Адель заимствовала элементы его песни Mulheres, выпущенной в 1996 году. Герас требует не только запрета на исполнение данной музыки, но и выплату компенсации в размере 160 тыс долларов. Он также намеревается зарегистрировать авторские права на трек Адель в качестве своего произведения. Об этом информирует «Общественная служба новостей».

Судом введен временный запрет на использование и коммерческое распространение песни Million Years Ago для звукозаписывающих компаний Sony и Universal. В случае нарушения этого запрета компаниям грозит штраф в размере 8 тысяч долларов. У компаний есть возможность обжаловать данное решение.

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