newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 12:10

Published 18 декабря, 12:10

Modified 18 декабря, 12:22

Updated 18 декабря, 12:22

Анна Седокова попала в больницу после смерти бывшего мужа и записала видео

Анна Седокова попала в больницу после смерти бывшего мужа и записала видео

18 декабря 2024, 12:10
Фото: 1MI.
Певица Анна Седокова опубликовала видеоролик из медицинского учреждения в своих социальных сетях после трагического события: смерти её экс-супруга Яниса Тиммы. Артистка была госпитализирована из-за сильного эмоционального стресса.

Как информирует «Общественная служба новостей», на записи видно, как Седокова находится под капельницей и плачет. Некоторые подписчики обвинили её в том, что она использует потерю бывшего мужа для привлечения внимания к своей личности.

Баскетболист Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря. Его тело было обнаружено в хостеле, где он провёл свои последние дни. Существует предположение, что вечером перед этой трагедией он употреблял алкоголь.

Читайте также:
Певица Адель украла песню: суд Бразилии вынес резонансное решениеВдова Владимира Левкина рассказала о моменте, когда узнала о его смертиСелена Гомес помолвлена с Бенни Бланко
#Вадим Назаров#Знаменитости#Смерть#Певица
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика