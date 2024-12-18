Анна Седокова попала в больницу после смерти бывшего мужа и записала видео

Posted 18 декабря, 12:10
Published 18 декабря, 12:10
Modified 18 декабря, 12:22
Updated 18 декабря, 12:22
Как информирует «Общественная служба новостей», на записи видно, как Седокова находится под капельницей и плачет. Некоторые подписчики обвинили её в том, что она использует потерю бывшего мужа для привлечения внимания к своей личности.
Баскетболист Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря. Его тело было обнаружено в хостеле, где он провёл свои последние дни. Существует предположение, что вечером перед этой трагедией он употреблял алкоголь.