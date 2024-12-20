Илья Авербух красиво поздравил Лизу Арзамасову с годовщиной свадьбы

Posted 20 декабря, 14:55
Published 20 декабря, 14:55
Modified 20 декабря, 15:02
Updated 20 декабря, 15:02
Как сообщает www.starhit.ru, Авербух опубликовал пост в соцсетях, в котором трогательно расписал ценность супруги в его жизни. Фанаты пары уже написали много теплых комментариев, призывая влюбленных пронести это самое светлое чувство сквозь года.
Впервые будущие супруги встретились, когда Лизе Арзамасовой было 14 лет. Юная актриса с матерью оказалась на съемках «Ледникового периода», где также трудился Авербух. Однако отношения у титулованного спортсмена и кинозвезды начались намного позже. В 2020 году они заявили, что живут вместе, а после поженились. В августе 2021 года у супругов родился сын Лев, а три года спустя — дочь Лия. Илья хотел наследников как можно скорее, чтобы успеть поднять их на ноги, и его мечта исполнилась дважды.
Ранее Авербух состоял в браке с Ириной Лобачевой, с которой развелся в 2007 году. Фигурист подчеркивает, что целенаправленно не стремился к тому, чтобы создать семью, пока судьба не послала ему Лизу.