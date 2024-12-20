Илья Авербух красиво поздравил Лизу Арзамасову с годовщиной свадьбы

Впервые будущие супруги встретились, когда Лизе Арзамасовой было 14 лет. Юная актриса с матерью оказалась на съемках «Ледникового периода», где также трудился Авербух. Однако отношения у титулованного спортсмена и кинозвезды начались намного позже. В 2020 году они заявили, что живут вместе, а после поженились. В августе 2021 года у супругов родился сын Лев, а три года спустя — дочь Лия. Илья хотел наследников как можно скорее, чтобы успеть поднять их на ноги, и его мечта исполнилась дважды.