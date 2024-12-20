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Posted 20 декабря, 14:55

Published 20 декабря, 14:55

Modified 20 декабря, 15:02

Updated 20 декабря, 15:02

Кадр из видео. «Медиаупаковка „Под ключ“»: Илья Авербух

Илья Авербух красиво поздравил Лизу Арзамасову с годовщиной свадьбы

20 декабря 2024, 14:55
Фото: rutube.ru/video/c04dd1503e1c7915e00a73cda95f66eb. Кадр из видео. «Медиаупаковка „Под ключ“»: Илья Авербух
Илья Авербух и Лиза Арзамасова отмечают четыре года с момента, когда скрепили свой любовный союз узами брака. Олимпийский чемпион по фигурному катанию и актриса, сыгравшая Галину Сергеевну в «Папиных дочках», поженились в 2020 году.

Как сообщает www.starhit.ru, Авербух опубликовал пост в соцсетях, в котором трогательно расписал ценность супруги в его жизни. Фанаты пары уже написали много теплых комментариев, призывая влюбленных пронести это самое светлое чувство сквозь года.

Впервые будущие супруги встретились, когда Лизе Арзамасовой было 14 лет. Юная актриса с матерью оказалась на съемках «Ледникового периода», где также трудился Авербух. Однако отношения у титулованного спортсмена и кинозвезды начались намного позже. В 2020 году они заявили, что живут вместе, а после поженились. В августе 2021 года у супругов родился сын Лев, а три года спустя — дочь Лия. Илья хотел наследников как можно скорее, чтобы успеть поднять их на ноги, и его мечта исполнилась дважды.

Ранее Авербух состоял в браке с Ириной Лобачевой, с которой развелся в 2007 году. Фигурист подчеркивает, что целенаправленно не стремился к тому, чтобы создать семью, пока судьба не послала ему Лизу.

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#Марина Никишина#Знаменитости#Отношения#Фигурное катание
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