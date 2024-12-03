Ирина Винер была поражена выносливостью фигуристов «Ледникового периода»

Поклонников телешоу, которое вновь будет транслироваться на Первом канале, могут удивить некоторые изменения. Вместо фигуристки Анны Щербаковой одной из судей станет Ирина Винер. Она восторженно отозвалась о выносливости выступающих на ледовой арене олимпийцев, вынужденных трудиться в условиях холода и непогоды в достаточно открытых нарядах.