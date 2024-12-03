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Posted 3 декабря, 14:22

Published 3 декабря, 14:22

Modified 3 декабря, 14:27

Updated 3 декабря, 14:27

Ирина Винер была поражена выносливостью фигуристов «Ледникового периода»

Ирина Винер была поражена выносливостью фигуристов «Ледникового периода»

3 декабря 2024, 14:22
Фото: 1MI.
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер присоединилась к касту «Ледникового периода». В очередном сезоне она заняла одно из судейских кресел. Ирина Александровна уже поделилась своим свежим видением закулисной кухни нетипичного для нее спортивного проекта.

Винер рассказала, что относится к фигурному катанию, как к довольно рискованному спорту. Об этом пишет Общественная служба новостей, ссылаясь на The Voice.

Стартует очередной сезон программы

Поклонников телешоу, которое вновь будет транслироваться на Первом канале, могут удивить некоторые изменения. Вместо фигуристки Анны Щербаковой одной из судей станет Ирина Винер. Она восторженно отозвалась о выносливости выступающих на ледовой арене олимпийцев, вынужденных трудиться в условиях холода и непогоды в достаточно открытых нарядах.

Тренер отметила, что своих детей она опасалась отдавать в зимний спорт из-за риска повышенного травматизма.

Присутствуя на съемках шоу, заслуженный тренер смогла наглядно увидеть, что тренировки фигуристов проходят ежедневно по 8–9 часов, при этом спортсмены способны прыгать на трехметровую высоту.

В каст претендентов на победу неожиданно включили пятикратную чемпионку мира по художественной гимнастике Арину Аверину. Винер уже дала положительную оценку первым успехам гимнастки, в пару к которой поставили двукратного серебряного призера Олимпиады Владимира Морозова.

Примечательно, что «Ледниковый период» вновь начнет выходить в эфир впервые за последние два года. Вести телешоу будут Евгения Медведева и Алексей Ягудин.

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#Марина Никишина#Знаменитости#Телешоу#Фигурное катание
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