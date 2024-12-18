Татьяна Навка раскрыла секрет своего счастливого брака с Дмитрием Песковым

49-летняя спортсменка рассказала о графике мужа, не сетуя на то, что их отпуска зачастую не совпадают. Но супругов не расстраивает это, так как для них ценны другие вещи. Татьяна ссылается на ненормированный график, из-за которого ее муж нередко возвращается домой в полночь, и незапланированные командировки. Однако она все равно ждет Дмитрия домой. А он, в свою очередь, поддерживает фигуристку, когда она готовится к очередному ледовому шоу. Татьяна отмечает, что когда она отправляется с дочерью на море, то старается не разлучаться с супругом более чем на две недели.