Татьяна Навка раскрыла секрет своего счастливого брака с Дмитрием Песковым

Posted 18 декабря, 18:10
Published 18 декабря, 18:10
Modified 18 декабря, 18:12
Updated 18 декабря, 18:12
При этом Татьяна спокойно относится к ненормированному графику Дмитрия, сообщает www.starhit.ru.
Спортсменка считает, что им с супругом повезло. Каждый из них нашел собственное признание и крайне увлечен любимым делом. Фигуристка благодарна судьбе за то, что у нее есть семья, дети, дом, и отмечает, что Дмитрий Сергеевич тоже горит своей работой. Оба супруга имеют собственное пространство для самореализации, они не могут мешать и надоедать друг другу, ведь каждый из них занят своим делом. Навка считает, что они как пара развиваются каждый в своем направлении и достигают все новых целей, оставаясь внимательными и терпеливыми друг к другу.
49-летняя спортсменка рассказала о графике мужа, не сетуя на то, что их отпуска зачастую не совпадают. Но супругов не расстраивает это, так как для них ценны другие вещи. Татьяна ссылается на ненормированный график, из-за которого ее муж нередко возвращается домой в полночь, и незапланированные командировки. Однако она все равно ждет Дмитрия домой. А он, в свою очередь, поддерживает фигуристку, когда она готовится к очередному ледовому шоу. Татьяна отмечает, что когда она отправляется с дочерью на море, то старается не разлучаться с супругом более чем на две недели.
Сейчас Навку ждет много работы. Она ставит ледовые шоу, популярность которых распространилась уже и за пределы России.
Фигуристка гордится тем, что такие представления проходят по всей стране. Она особо отмечает постановку «Лебединое озеро», а ведущей премьерой нынешнего сезона считает «Щелкунчик». Несмотря на то, что «Щелкунчик» в большом количестве ставился на российских сценах и ранее, Татьяна решила дать такому балету на льду новое дыхание. Она пообещала, что зрителей ожидает красочное, зажигательное, актуальное в 2025 году зрелище — с потрясающими декорациями и самыми современными технологиями.