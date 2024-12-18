Джим Керри продал дорогую недвижимость после заявлений о финансовых трудностях

Posted 18 декабря, 09:43
Published 18 декабря, 09:43
Modified 18 декабря, 09:45
Updated 18 декабря, 09:45
Керри продал дорогое поместье в Лос-Анджелесе. Актер заключил сделку одновременно с признанием, что мотивом его последнего участия в съемках стали деньги.
Особняк знаменитости был продан за 2 млрд в переводе на рубли. Уточняется, что изначально цена на дом была заявлена на треть выше. Объявление о продаже дома появилось примерно год назад. Сделка состоялась на прошлой неделе.
Стоит отметить, что Керри купил дом 20 лет назад в пять раз. Его стоимость была в пять раз дешевле, чем при продаже. Спустя время актер все же объяснил свое возвращение к съемкам желанием участвовать в интересных проектах.