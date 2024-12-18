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Posted 18 декабря, 09:43

Published 18 декабря, 09:43

Modified 18 декабря, 09:45

Updated 18 декабря, 09:45

Джим Керри продал дом после заявлений о финансовом положении

Джим Керри продал дорогую недвижимость после заявлений о финансовых трудностях

18 декабря 2024, 09:43
Фото: yahoo.com. Джим Керри продал дом после заявлений о финансовом положении
Актер Джим Керри снова снимается в кино. Такое решение он принял, чтобы поправить свое финансовое положение.

Керри продал дорогое поместье в Лос-Анджелесе. Актер заключил сделку одновременно с признанием, что мотивом его последнего участия в съемках стали деньги.

Особняк знаменитости был продан за 2 млрд в переводе на рубли. Уточняется, что изначально цена на дом была заявлена на треть выше. Объявление о продаже дома появилось примерно год назад. Сделка состоялась на прошлой неделе.

Стоит отметить, что Керри купил дом 20 лет назад в пять раз. Его стоимость была в пять раз дешевле, чем при продаже. Спустя время актер все же объяснил свое возвращение к съемкам желанием участвовать в интересных проектах.

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#Знаменитости#Кино
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