Юра Борисов — лучший киноактер второго плана по мнению западных критиков

Posted 17 декабря, 08:42
Published 17 декабря, 08:42
Modified 17 декабря, 08:42
Updated 17 декабря, 08:42
Кинокритики из Торонто и Сан-Франциско дали высокую оценку профессионализму актера. По мнению экспертов, по своей игре он не уступает Кирану Калкину, снимавшемуся в картине «Настоящая боль». Майка Мэдисон, которая также снималась в «Аноре», была признана лучшей в своей номинации.
Стоит отметить, что критики дали высокую оценку и самому проекту. «Анора» была признана лучшей картиной, сценарий — самым оригинальным, а Шон Бейкер как монтажер обошел конкурентов.
Напомним, западные критики уже отмечали мастерство Юры Борисова и номинировали его на премию Critics Choice Awards.