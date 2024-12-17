Юра Борисов — лучший киноактер второго плана по мнению западных критиков

Кинокритики из Торонто и Сан-Франциско дали высокую оценку профессионализму актера. По мнению экспертов, по своей игре он не уступает Кирану Калкину, снимавшемуся в картине «Настоящая боль». Майка Мэдисон, которая также снималась в «Аноре», была признана лучшей в своей номинации.