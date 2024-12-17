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Posted 17 декабря, 08:42

Published 17 декабря, 08:42

Modified 17 декабря, 08:42

Updated 17 декабря, 08:42

Юра Борисов — лучший актер второго плана по мнению западных критиков

Юра Борисов — лучший киноактер второго плана по мнению западных критиков

17 декабря 2024, 08:42
Фото: кадр из фильма «Анора». Юра Борисов — лучший актер второго плана по мнению западных критиков
Киноактер Юра Борисов сыграл второстепенную роль в картине «Анора» (18+), за которую получил премию TFCA.

Кинокритики из Торонто и Сан-Франциско дали высокую оценку профессионализму актера. По мнению экспертов, по своей игре он не уступает Кирану Калкину, снимавшемуся в картине «Настоящая боль». Майка Мэдисон, которая также снималась в «Аноре», была признана лучшей в своей номинации.

Стоит отметить, что критики дали высокую оценку и самому проекту. «Анора» была признана лучшей картиной, сценарий — самым оригинальным, а Шон Бейкер как монтажер обошел конкурентов.

Напомним, западные критики уже отмечали мастерство Юры Борисова и номинировали его на премию Critics Choice Awards.

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#Знаменитости#Кино
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