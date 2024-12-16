newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 12:52

Published 16 декабря, 12:52

Modified 16 декабря, 12:55

Updated 16 декабря, 12:55

Чулпан Хаматова завершила предпринимательскую деятельность в России

Чулпан Хаматова завершила предпринимательскую деятельность в России

16 декабря 2024, 12:52
Фото: Изображение Midjourney.
Актриса Чулпан Хаматова, проживающая в Европе на протяжении последних двух лет, приняла решение прекратить свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в России.

Хаматова, благодаря статусу индивидуального предпринимателя, имела возможность зарабатывать, участвуя в постановках, которые представляли в российских театрах. Об этом информирует «Общественная служба новостей».

23 апреля ФНС приостановила ее финансовые транзакции. Вскоре после этого она подала заявление о ликвидации своего ИП. В последние дни сведения о ее деятельности были удалены из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Читайте также:
Юлию Пересильд назвали самой высокооплачиваемой актрисой в странеЕлизавету Боярскую утвердили на главную роль в кинофильме «Морозко»Кира Найтли решила больше не играть во франшизах после «Пиратов Карибского моря»
#Вадим Назаров#Знаменитости#Кино#Актриса
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика