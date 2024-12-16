Чулпан Хаматова завершила предпринимательскую деятельность в России

Posted 16 декабря, 12:52
Published 16 декабря, 12:52
Modified 16 декабря, 12:55
Updated 16 декабря, 12:55
Хаматова, благодаря статусу индивидуального предпринимателя, имела возможность зарабатывать, участвуя в постановках, которые представляли в российских театрах. Об этом информирует «Общественная служба новостей».
23 апреля ФНС приостановила ее финансовые транзакции. Вскоре после этого она подала заявление о ликвидации своего ИП. В последние дни сведения о ее деятельности были удалены из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.