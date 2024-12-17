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Posted 17 декабря, 15:31

Published 17 декабря, 15:31

Modified 17 декабря, 15:36

Updated 17 декабря, 15:36

Светлана Дружинина рассказала, где на самом деле проходили съемки фильма «Девчата»

Светлана Дружинина рассказала, где на самом деле проходили съемки фильма «Девчата»

17 декабря 2024, 15:31
Фото: Изображение Midjourney.
Многие по-прежнему считают, что знаменитый советский фильм «Девчата» был снят в условиях тайги. Однако Светлана Дружинина, одна из актрис ленты, раскрыла, что практически все сцены были отсняты на территории студии «Мосфильм».

В эфире программы «Сегодня вечером» актриса сообщила, что съемочная группа не покидала студийные помещения, и все эпизоды были успешно сняты в павильоне. Тем не менее, трудности, возникшие при съемках в закрытых помещениях, заключались в отсутствии снега из-за того, что работа проходила весной. Для воссоздания зимней атмосферы использовалась вата вместо настоящего снега, информирует «Общественная служба новостей».

Кроме того, Дружинина отметила киноляп, который остался незамеченным многими зрителями. Она пояснила, что при внимательном рассмотрении вечерних сцен можно увидеть троллейбус, что выглядит странно для данного временного периода и места действия.

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