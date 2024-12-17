Светлана Дружинина рассказала, где на самом деле проходили съемки фильма «Девчата»

Posted 17 декабря, 15:31
Published 17 декабря, 15:31
Modified 17 декабря, 15:36
Updated 17 декабря, 15:36
В эфире программы «Сегодня вечером» актриса сообщила, что съемочная группа не покидала студийные помещения, и все эпизоды были успешно сняты в павильоне. Тем не менее, трудности, возникшие при съемках в закрытых помещениях, заключались в отсутствии снега из-за того, что работа проходила весной. Для воссоздания зимней атмосферы использовалась вата вместо настоящего снега, информирует «Общественная служба новостей».
Кроме того, Дружинина отметила киноляп, который остался незамеченным многими зрителями. Она пояснила, что при внимательном рассмотрении вечерних сцен можно увидеть троллейбус, что выглядит странно для данного временного периода и места действия.