Светлана Дружинина рассказала, где на самом деле проходили съемки фильма «Девчата»

В эфире программы «Сегодня вечером» актриса сообщила, что съемочная группа не покидала студийные помещения, и все эпизоды были успешно сняты в павильоне. Тем не менее, трудности, возникшие при съемках в закрытых помещениях, заключались в отсутствии снега из-за того, что работа проходила весной. Для воссоздания зимней атмосферы использовалась вата вместо настоящего снега, информирует «Общественная служба новостей».