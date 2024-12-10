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Posted 10 декабря, 06:00

Published 10 декабря, 06:00

Modified 10 декабря, 06:00

Updated 10 декабря, 06:00

Роль в «Аноре» принесла Юре Борисову премию LAFCA

Юра Борисов получил премию LAFCA

10 декабря 2024, 06:00
Фото: кадр из фильма. Роль в «Аноре» принесла Юре Борисову премию LAFCA
Помимо российского актера, награды была удостоена исполнительница главной роли, а режиссура и сценарий картины заняли второе место.

В это воскресенье состоялась церемония вручения наград Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA). Триумфатором премии стал фильм «Анора». Картина получила три в различных номинациях и ещё в двух стала второй. Об этом пишет портал peopletalk.ru.

Российский актер Юра Борисов за роль Игоря в фильме получил премию в номинации «Лучшая роль». Он разделил победу в данной номинации с Кираном Калкиным, сыгравшем в фильме «Настоящая боль». Майки Мэдисон, сыгравшая Эни, также разделила награду с Марианной Жан-Батист («Суровая правда»). А премию за лучший фильм получила только«Анора». Примечательно, что за последние девять лет четыре фильма, признанные LAFCA лучшими, получили главную награду года — «Оскар» («В центре внимания» в 2015 году, «Лунный свет» в 2016 году, «Паразиты» в 2019 году и «Всё и сразу» в 2022 году).

Шон Бейкер, режиссер и сценарист картины, занял второе место, уступив иранскому режиссеру Мохаммаду Расулофу, снявшему «Семя священного инжира» и Джесси Айзенбергу, получившему награду за сценарий к фильму «Настоящая боль».

Это первая награда в сезоне для Юры Борисова. Напомним, что он также номинирован на премию Spirit Awards, где конкуренцию ему составит не только Калкин, но и коллега по «Аноре» Карен Карагулян и Грега Куидар («Синг-Синг»), получивший награду Gotham Awards, на которую также претендовал российский актер.

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#Андрей Степанов#Общество#Знаменитости
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