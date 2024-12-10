Юра Борисов получил премию LAFCA

Российский актер Юра Борисов за роль Игоря в фильме получил премию в номинации «Лучшая роль». Он разделил победу в данной номинации с Кираном Калкиным, сыгравшем в фильме «Настоящая боль». Майки Мэдисон, сыгравшая Эни, также разделила награду с Марианной Жан-Батист («Суровая правда»). А премию за лучший фильм получила только«Анора». Примечательно, что за последние девять лет четыре фильма, признанные LAFCA лучшими, получили главную награду года — «Оскар» («В центре внимания» в 2015 году, «Лунный свет» в 2016 году, «Паразиты» в 2019 году и «Всё и сразу» в 2022 году).