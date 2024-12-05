Аня Тейлор-Джой исполнит главную роль в мини-сериале «Счастливица»

Posted 5 декабря, 06:00
Published 5 декабря, 06:00
Modified 5 декабря, 06:00
Updated 5 декабря, 06:00
Портал peopletalk.ru сообщает, что актриса Аня Тейлор-Джой, получившая известность после выхода на экраны сериала «Ход королевы», исполнит главную роль в новом мини-сериале «Счастливица», который основан на одноименном романе канадской писательницы Мариссы Стэпли. Проект выйдет на платформе Apple TV+.
Проект расскажет о жизни девушки, которая выросла в преступном мире, но порвавшей с ним, скрывшись от правоохранителей и бандитов. Однако она выигрывает миллион долларов в лотерею. Для того, чтобы получить выигрыш, ей придется раскрыть личность. Из-за страха стать пойманной, она не может это сделать.
Помимо этого, Аня Тейлор-Джой станет исполнительным продюсером проекта. Компанию ей составят Риз Уизерспун и Джонатан Троппер. Сама актриса заявила, что рада присоединиться к проекту и поработать вместе с Троппер и его со-шоураннером Кэсси Паппас. Сериал станет первым подобным проектом в карьере Тейлор-Джой после «Хода королевы», который сделал её известной.
Аня Тейлор-Джой, которой в апреле исполнится 29 лет, не боится пробовать что-то новое. В одном из интервью она поделилась с журналистами, что хочет сыграть Эльзу в экранизации мультфильма «Холодное сердце». Актриса является обладательницей премии «Золотой глобус» и открытием Каннского кинофестиваля в 2017 году.