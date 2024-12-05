Аня Тейлор-Джой исполнит главную роль в мини-сериале «Счастливица»

Проект расскажет о жизни девушки, которая выросла в преступном мире, но порвавшей с ним, скрывшись от правоохранителей и бандитов. Однако она выигрывает миллион долларов в лотерею. Для того, чтобы получить выигрыш, ей придется раскрыть личность. Из-за страха стать пойманной, она не может это сделать.