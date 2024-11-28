Сын Жанны Фриске Платон и Дмитрий Шепелев стали героями сериала «Плакса»

Posted 28 ноября, 19:47
Published 28 ноября, 19:47
Modified 28 ноября, 19:50
Updated 28 ноября, 19:50
Как информирует «Общественная служба новостей», Платон сыграл роль самого себя, а его отец исполнял роль ведущего музыкального шоу, в котором участвовали школьники из разных уголков России. В центре сюжета также находилась Маша, которую сыграла Ника, дочь известного поп-исполнителя Сергея Жукова.
Стоит отметить, что Дмитрий Шепелев всегда старался оградить сына от чрезмерного внимания СМИ и редко публиковал его снимки в социальных сетях. Тем не менее, Платон растет и начинает интересоваться музыкой — он научился играть на гитаре. Теперь мальчику хотелось бы попробовать себя в актерском ремесле.