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Posted 28 ноября, 19:47

Published 28 ноября, 19:47

Modified 28 ноября, 19:50

Updated 28 ноября, 19:50

Жанна Фриске

Сын Жанны Фриске Платон и Дмитрий Шепелев стали героями сериала «Плакса»

28 ноября 2024, 19:47
Фото: vk.com/id312119119?. Жанна Фриске
Одиннадцатилетний Платон, сын знаменитой певицы Жанны Фриске, принял участие в съемках сериала «Плакса». В этом проекте ему посчастливилось работать в тандеме с отцом, Дмитрием Шепелевым.

Как информирует «Общественная служба новостей», Платон сыграл роль самого себя, а его отец исполнял роль ведущего музыкального шоу, в котором участвовали школьники из разных уголков России. В центре сюжета также находилась Маша, которую сыграла Ника, дочь известного поп-исполнителя Сергея Жукова.

Стоит отметить, что Дмитрий Шепелев всегда старался оградить сына от чрезмерного внимания СМИ и редко публиковал его снимки в социальных сетях. Тем не менее, Платон растет и начинает интересоваться музыкой — он научился играть на гитаре. Теперь мальчику хотелось бы попробовать себя в актерском ремесле.

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#Вадим Назаров#Общество#Знаменитости#Кино
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