Сын Жанны Фриске Платон и Дмитрий Шепелев стали героями сериала «Плакса»

Стоит отметить, что Дмитрий Шепелев всегда старался оградить сына от чрезмерного внимания СМИ и редко публиковал его снимки в социальных сетях. Тем не менее, Платон растет и начинает интересоваться музыкой — он научился играть на гитаре. Теперь мальчику хотелось бы попробовать себя в актерском ремесле.