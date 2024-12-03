Олег Майами просит за выступление 2,8 миллиона рублей

Есть у артиста ещё одно специфическое требование. Исполнитель запретил организаторам упоминать в афишах и анонсах два проекта — скандальное реалити-шоу «Дом-2» на котором Олег Майами стал известен, и шоу из интернета «Что было дальше?», после посещения которого певец попал в скандал. Если данные проекты окажутся на афишах, то исполнитель откажется выступать. Он также требует называть себя певцом, а не «звездой реалити-шоу» или «интернет-звездой».