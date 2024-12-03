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Posted 3 декабря, 11:26

Published 3 декабря, 11:26

Modified 3 декабря, 11:28

Updated 3 декабря, 11:28

После поцелуя с Бузовой Майами увеличил свой гонорар на 800 тысяч рублей

Олег Майами просит за выступление 2,8 миллиона рублей

3 декабря 2024, 11:26
Фото: Buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). После поцелуя с Бузовой Майами увеличил свой гонорар на 800 тысяч рублей
После поцелуя с Ольгой Бузовой на сцене певец Олег Майами существенно поднял гонорар за выступление.

Портал StarHit сообщает, что некоторые пользователи в социальных сетях считают, что бывшие участники шоу «Дом-2» показывают чувства на публике лишь для поднятия рейтингов. Данное мнение имеет под собой основания, так как после поцелуя на сцене певец Олег Майами увеличил свой гонорар за выступление на корпоративе на 800 тысяч рублей.

По информации издания, ранее артист требовал за выступление два миллиона рублей. Теперь же в его райдере прописан гонорар в 2,8 миллиона. Помимо этого организаторам также придется потратиться на размещение певца. Согласно райдеру, Олегу нужен отель с тренажерным залом, продукты для правильного питания, зеркало и игровая приставка PlayStation 5 с установленным футбольным симулятором и листочки с маркером.

Есть у артиста ещё одно специфическое требование. Исполнитель запретил организаторам упоминать в афишах и анонсах два проекта — скандальное реалити-шоу «Дом-2» на котором Олег Майами стал известен, и шоу из интернета «Что было дальше?», после посещения которого певец попал в скандал. Если данные проекты окажутся на афишах, то исполнитель откажется выступать. Он также требует называть себя певцом, а не «звездой реалити-шоу» или «интернет-звездой».

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#Андрей Степанов#Общество#Знаменитости#Музыка#Кино
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