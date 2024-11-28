Глава DC Studios рассказал об окончании съемок второго сезона сериала «Миротворец»

Портал peopletalk.ru сообщает, что Джеймс Ганн, гендиректор DC Studios, в своих социальных сетях рассказал о завершении съемок второго сезона сериала «Миротворец». Он выразил благодарность съемочной группе и актерам. По словам Ганна, он испытывает облегчение от того, что съемочный процесс, длившийся десять месяцев, закончен, но будет скучать по всем, кто работал над сериалом.