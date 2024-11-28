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Posted 28 ноября, 07:00

Published 28 ноября, 07:00

Modified 28 ноября, 07:00

Updated 28 ноября, 07:00

Джеймс Ганн заявил об окончании съемок второго сезона сериала «Миротворец»

Глава DC Studios рассказал об окончании съемок второго сезона сериала «Миротворец»

28 ноября 2024, 07:00
Фото: кадр из сериала «Миротворец».. Джеймс Ганн заявил об окончании съемок второго сезона сериала «Миротворец»
Глава студии поблагодарил съемочную группу и актеров, участвующих в съемках проекта, и добавил, что будет по ним скучать.

Портал peopletalk.ru сообщает, что Джеймс Ганн, гендиректор DC Studios, в своих социальных сетях рассказал о завершении съемок второго сезона сериала «Миротворец». Он выразил благодарность съемочной группе и актерам. По словам Ганна, он испытывает облегчение от того, что съемочный процесс, длившийся десять месяцев, закончен, но будет скучать по всем, кто работал над сериалом.

Недавно гендиректор DC Studios также опубликовал в социальных сетях снимок Джона Сины, исполнившего главную роль в сериале, и Дженнифер Холланд в их заключительный день съёмок, который сам режиссер назвал одним из самых веселых в его карьере.

В новом сезоне также принял участие актер Фрэнк Грилло, сыгравший Кроссбоунса в киновселенной Marvel. Ему досталась роль Рика Флага-старшего, которого он озвучивал в мультипликационном сериале «Монстры-коммандос». Ганн признавался, что давно планировал с ним поработать, и как только получил назначение на должность гендиректора DC Studios пообещал найти ему какую-нибудь интересную роль.

Сериал «Миротворец», ставший спин-оффом картины «Отряд самоубийц: Миссия навылет», увидел свет в январе 2022 года. Он посвящен приключениям одноименного героя после событий фильма. Благодаря успешному старту, HBO Max продлила проект на второй сезон ещё до выхода финальной серии.

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#Андрей Степанов#Общество#Знаменитости#Кино
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