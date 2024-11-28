Пол Маккартни удивил фанатов, появившись на премьере фильма о группе The Beatles

Posted 28 ноября, 19:51
Published 28 ноября, 19:51
Modified 28 ноября, 19:53
Updated 28 ноября, 19:53
Согласно информации от «Общественной службы новостей», мероприятие прошло в Нью-Йорке, в районе Хадсон-сквер. Певец, отметивший в этом году своё 82-летие, вошёл в зал и сел рядом с 65-летней женой, оказавшись за известным комиком Крисом Rock.
Перед началом показа зрителей проинформировали о присутствии в зале одного из экс-участников легендарной ливерпульской группы, однако большинство из них заметили его только в момент рассаживания.