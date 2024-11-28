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Posted 28 ноября, 19:51

Published 28 ноября, 19:51

Modified 28 ноября, 19:53

Updated 28 ноября, 19:53

Пол Маккартни удивил фанатов, появившись на премьере фильма о группе The Beatles

Пол Маккартни удивил фанатов, появившись на премьере фильма о группе The Beatles

28 ноября 2024, 19:51
Фото: 1MI.
Популярнейший британский исполнитель Пол Маккартни порадовал своих фанатов, неожиданно появившись на премьерном показе документального фильма Мартина Скорсезе о группе The Beatles в компании своей жены Нэнси.

Согласно информации от «Общественной службы новостей», мероприятие прошло в Нью-Йорке, в районе Хадсон-сквер. Певец, отметивший в этом году своё 82-летие, вошёл в зал и сел рядом с 65-летней женой, оказавшись за известным комиком Крисом Rock.

Перед началом показа зрителей проинформировали о присутствии в зале одного из экс-участников легендарной ливерпульской группы, однако большинство из них заметили его только в момент рассаживания.

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#Вадим Назаров#Знаменитости#Музыка#Кино
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