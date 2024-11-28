Пол Маккартни удивил фанатов, появившись на премьере фильма о группе The Beatles

Согласно информации от «Общественной службы новостей», мероприятие прошло в Нью-Йорке, в районе Хадсон-сквер. Певец, отметивший в этом году своё 82-летие, вошёл в зал и сел рядом с 65-летней женой, оказавшись за известным комиком Крисом Rock.