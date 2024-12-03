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Posted 3 декабря, 17:20

Published 3 декабря, 17:20

Modified 3 декабря, 17:25

Updated 3 декабря, 17:25

Съемки российского фильма с двойником Ди Каприо завершены

Съемки российского фильма с двойником Ди Каприо завершены

3 декабря 2024, 17:20
Фото: 1MI.
В России закончилась работа над фильмом под названием «Лео, у нас сибирские обстоятельства». Главного мужского персонажа в этом кинопроекте сыграл актер из Якутии, Александр Ясень, который вжился в образ знаменитого американского артиста Леонардо Ди Каприо.

Продюсер фильма Юрий Романов сообщил, что значительная часть съемочного процесса проходила в Алтайском крае. Он добавил, что для этого даже была сформирована экспедиция, в которой принимали участие студенты НГТУ НЭТИ, где также проходили павильонные съемки.

Как пишет «Общественная служба новостей», сюжет данной картины повествует о том, как голливудская звезда оказывается в отдаленной деревушке Алтая, где он постепенно налаживает крепкие связи с местными обитателями. Премьера фильма запланирована на следующий год.

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#Вадим Назаров#Общество#Знаменитости#Кино
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