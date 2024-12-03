Съемки российского фильма с двойником Ди Каприо завершены

Posted 3 декабря, 17:20
Published 3 декабря, 17:20
Modified 3 декабря, 17:25
Updated 3 декабря, 17:25
Продюсер фильма Юрий Романов сообщил, что значительная часть съемочного процесса проходила в Алтайском крае. Он добавил, что для этого даже была сформирована экспедиция, в которой принимали участие студенты НГТУ НЭТИ, где также проходили павильонные съемки.
Как пишет «Общественная служба новостей», сюжет данной картины повествует о том, как голливудская звезда оказывается в отдаленной деревушке Алтая, где он постепенно налаживает крепкие связи с местными обитателями. Премьера фильма запланирована на следующий год.