Съемки российского фильма с двойником Ди Каприо завершены

Продюсер фильма Юрий Романов сообщил, что значительная часть съемочного процесса проходила в Алтайском крае. Он добавил, что для этого даже была сформирована экспедиция, в которой принимали участие студенты НГТУ НЭТИ, где также проходили павильонные съемки.